《經濟通通訊社２０日專訊》寧波靈均投資管理合夥企業（有限合夥）（下稱「寧波靈均」

）昨（１９日）在滬深交易所短時間集中賣出大量股票，期間上證指數、深證成指短時快速下挫

。滬深交易所今日宣布，對寧波靈均實施暫停交易措施並啟動公開譴責程序。



＊利用電腦程式自動交易，在深市４２秒賣出１４億股票＊



深交所表示，２月１９日，深交所在交易監控中發現，９：３０：００至９：３０：４２，

寧波靈均名下多個證券帳戶，通過電腦程式自動生成交易指令、短時間內集中大量下單，賣出深

市股票合計１３﹒７２億元人民幣，期間深證成指快速下挫。寧波靈均的行為影響了正常交易秩

序，構成了《深圳證券交易所交易規則》第６﹒２條第六項規定的異常交易行為。

深交所根據相關規定，決定自２０２４年２月２０日起至２０２４年２月２２日止，對寧波

靈均名下相關證券帳戶採取限制交易措施，限制其在該期間買賣在深交所上市交易的所有股票，

並啟動對寧波靈均公開譴責紀律處分的程序。

深交所表示，將按照中國證監會統一部署，堅決落實監管要「長牙帶刺」、有稜有角的要求

，堅守監管主責主業，持續加強交易監管，對影響市場正常交易秩序、損害投資者合法權益的違

法違規行為，始終保持嚴的基調和「零容忍」的高壓態勢，快速反應、重拳出擊。



＊１分鐘在滬市賣出近１２億股票，上證指數急挫＊



上交所表示，２月１９日，上交所在交易監控中發現，９：３０：００至９：３１：００，

寧波靈均管理的多個產品大量賣出滬市股票合計１１﹒９５億元人民幣，期間上證指數短時快速

下挫。經查明，寧波靈均上述交易違反了《上海證券交易所交易規則》第７﹒２條第（六）項「

通過計算機程序自動生成或者下達交易指令進行程序化交易，影響本所系統安全或者正常交易秩

序」規定。

上交所根據有關規定，決定從２０２４年２月２０日起至２０２４年２月２２日止對寧波靈

均管理的相關產品連續實施暫停投資者帳戶交易的監管措施，即暫停相關產品帳戶在上述期間在

上交所上市交易的所有股票交易，同時啟動對寧波靈均予以公開譴責的紀律處分程序。（ｓｌ）

