《經濟通通訊社２０日專訊》俄烏衝突持續，外貿企業跨境收付大受影響。據內媒《第一財

經》指出，自今年２月起，內地商業銀行收緊涉俄匯款的接收審核，不少外貿業務因為不符合收

款行或中間行的審核要求而無法正常收款，涉及銀行包括國有大行、股份行、地方中小銀行等。

報道引述工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）蘇州當地國際業務部門工作人員表

示，監管對跨境人民幣業務一直有相應審核要求，目前越來越嚴格。今年２月以來，涉俄匯款接

收審核更加嚴格，能否正常接收，關鍵要看交易貨物和最終收貨方。經過嚴格盡職調查後，如果

排除了所有敏感因素，就可以收款，但境外盡調需要較長時間，而且需要客戶提供足夠全面的額

外證明資料，主要是證明業務背景和收貨方的資料。



＊有銀行已通知不再做涉俄外貿款項處理業務＊



某國有大行肇慶分行一名對公業務工作人員亦表示，之前因為風險問題，涉俄外貿業務基本

轉為人民幣結算，目前接到的最新通知是暫時人民幣也不能入帳。該行已在春節前緊急通知外貿

客戶，不再做涉及俄羅斯的外貿款項處理業務。

農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）常州一位工作人員則指出，俄羅斯很多銀行

受到制裁影響，很多款項都匯不出來，收不收得到款的前提是看對方能不能匯出。浦發銀行

（滬：６０００００）杭州分行一位工作人員也稱，涉俄匯款目前基本收不到，「即使匯入也要

報總行審批，最終接收的可能性比較低」。

報道提到，從目前了解情況看，收到相關通知或已經受到影響的外貿商，分布在江蘇、湖南

、上海、北京等地。某國有大行華中地區分支機構國際業務負責人表示，政策主要是審核收緊，

並非「一刀切」拒收，重點行業會嚴控，但對於複雜項目，不同銀行有不同流程，一般是乾脆不

做。（ｓｌ）

