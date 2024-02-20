《經濟通通訊社２０日專訊》中國東方航空股份（００６７０）（滬：６００１１５）公布
，１月載客量約１１２８﹒２萬人次，同比增長６３﹒４６％，貨郵量９６７４萬公斤，升
９１﹒２％。
該集團指，１月客運運力投入同比上升６５﹒９５％，旅客周轉量同比上升８７﹒９７％，
客座率７７﹒４２％，同比上升９﹒０７個百分點。至於１月貨郵周轉量升約１﹒５倍。該集團
指，１月引進１架Ａ３２０系列飛機，退出１架Ａ３２０系列飛機。截至１月末，該集團合計運
營７８２架飛機。（ｗｈ）
20/02/2024 07:53
《國企紅籌》東方航空（００６７０）１月載客量升逾６３％
《經濟通通訊社２０日專訊》中國東方航空股份（００６７０）（滬：６００１１５）公布
，１月載客量約１１２８﹒２萬人次，同比增長６３﹒４６％，貨郵量９６７４萬公斤，升
９１﹒２％。
該集團指，１月客運運力投入同比上升６５﹒９５％，旅客周轉量同比上升８７﹒９７％，
客座率７７﹒４２％，同比上升９﹒０７個百分點。至於１月貨郵周轉量升約１﹒５倍。該集團
指，１月引進１架Ａ３２０系列飛機，退出１架Ａ３２０系列飛機。截至１月末，該集團合計運
營７８２架飛機。（ｗｈ）
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