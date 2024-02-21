《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》中證監召開系列座談會，就加強資本市場

監管、防範化解風險、推動資本市場高質量發展廣泛聽取各方面意見建議，座談會由中證監主席

吳清和領導班子成員分別主持。作為受邀專家，清華大學五道口金融學院副院長田軒表示，圍繞

當下有效增強投資者信心這一資本市場改革的核心任務，增加投資回報是首要任務。

對此，田軒建議，應從提高上市公司質量這一「治本之策」入手，讓投資者願意進行投資、

願意留下來繼續投資。在嚴把ＩＰＯ准入關、吸引真正高成長性、高科技企業上市，增強投資標

的的可投性基礎上，加強上市公司全過程監管，堅決應退盡退，促進市場優勝劣汰。從長遠來看

，更重要是從內、外部進一步完善中國上市公司治理的監督和激勵機制，提高上市公司治理水平

，如進一步優化獨董選拔任用機制、減少不必要的干預來激活企業控制權市場的外部監督功能等

。

此次的座談會一共開了１２場，受邀專家還包括中央財經大學金融學院教授賀強、中國人民

大學國家金融研究院院長吳曉求等。與會代表聚焦當前市場關切的熱點問題以及制約資本市場長

遠發展的體制機制和政策問題深入研討，提出了意見建議。

此外，值得關注的是，此次面對面參與座談的還包括中小投資者。據媒體報道，１８日－１９日

的座談會中，吳清相繼主持了兩場，並專門帶隊前往券商營業部與十多名個人投資者代表座談交

流。

近期證監會的一些新變化引發外界關注。比如，目前中證監官方微博、公眾號已對外展示評

論。外界對於證監會廣開言路也給予了積極的反應。



