《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》上海發改委副主任陳國忠今日在上海市政

府新聞發布會上表示，今年上海將繼續實施新基建貼息這一普惠性政策，對比上一輪政策，本輪

貼息政策將進一步加大利企惠企力度，利率優惠幅度會更大、貼息支持範圍會更廣。新一輪貼息

政策將於近期正式出台。

對於上海新基建建設的規劃，陳國忠指，今年上海將聚焦新網絡、新算力、新數據、新設施

、新終端五方面，重點推進５６項任務。

一是加快構建高水平網絡基礎設施，新建各類５Ｇ基站１３０００個，部署一批工業互聯網

平台，擴容上海國家互聯網骨幹直連點、國家（上海）互聯網交換中心、亞太直達和跨太平洋兩

條海光纜系統等。

二是加快建設高性能算力基礎設施，建成城市級數據中心直連網絡，聯通全市７０％以上主

要算力資源。

三是加快建設高質量數據基礎設施，加快「浦江數鏈」城市區塊鏈基礎設施建設，推動數據

交易鏈進一步擴容共識節點，覆蓋３０％以上全國數據交易機構，初步構建輕量、開放、易用的

城市「一張圖」應用體系。

四是加快打造高性能創新基礎設施，建成高效低碳燃氣輪機試驗裝置並試運行，力爭芯片製

造全流程數字孿生仿真驗證平台、智能分子影像共享平台啟動建設，爭取人形機器人國家製造業

創新中心落地。

五是加快建設高性能終端基礎設施，新建２０００萬個城市感知終端、１萬個公用充電樁、

８座加氫站，新增１００萬千瓦容量光伏發電終端、１６０公里智慧道路、４０個智慧停車場，

啟動２００所信息化標桿校建設，升級７０家智慧養老院。

