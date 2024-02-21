《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》上海發改委副主任陳國忠今日在上海市政

府新聞發布會上表示，今年上海在促進有效投資方面，有四個重點工作。

一是持續優化投資結構。製造業投資穩中求進，提高自主創新能力；基礎設施投資穩中求速

，提升城市服務能級；房地產開發投資穩中求質，服務城市高質量發展；同時，促進產業投資和

民間投資，提升未來競爭力、提振市場活力。

二是充分激發活動效應。組織好宣傳好「潮湧浦江」系列促投資活動，發揮重大活動牽引效

應，分享投資新機遇、激發投資新動能。

三是用好用足政策工具。用好用足中央預算內投資、增發國債、地方政府專項債券、基礎設

施ＲＥＩＴｓ等各類投融資政策和工具，服務支撐項目建設。

四是注重依託協調機制。持續發揮市擴大有效投資聯合工作協調機製作用，以月保季、以季

保年，全力爭取投資「開門紅」「全年紅」。

他表示，去年上海市固定資產投資同比增長１３﹒８％，成為首個投資破萬億元人幣的「一

線城市」。２０２３年上海市重大工程完成投資２２５７﹒４億元人民幣，完成年初計劃

１０５％，同比增長８﹒７％，投資規模再創新高。

