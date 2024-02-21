《經濟通通訊社２１日專訊》中國人民保險集團（０１３３９）（滬：６０１３１９）公布
，今年１月，原保險保費收入約１０６０﹒３億元（人民幣．下同），按年跌約５﹒５％。
集團指，經由子公司人保財險、人保壽險及人保健康，所獲得的原保險保費收入分別為
６２８﹒２８億元、３２０﹒０４億元及１１１﹒９８億元，分別按年升２﹒７％、跌
１８﹒５％及跌４﹒５％。（ｈｐ）
【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動
21/02/2024 17:16
《國企紅籌》中國人保（０１３３９）１月保費收入跌約５﹒５％
《經濟通通訊社２１日專訊》中國人民保險集團（０１３３９）（滬：６０１３１９）公布
，今年１月，原保險保費收入約１０６０﹒３億元（人民幣．下同），按年跌約５﹒５％。
集團指，經由子公司人保財險、人保壽險及人保健康，所獲得的原保險保費收入分別為
６２８﹒２８億元、３２０﹒０４億元及１１１﹒９８億元，分別按年升２﹒７％、跌
１８﹒５％及跌４﹒５％。（ｈｐ）
【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰