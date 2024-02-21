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AH股新聞

21/02/2024 17:16

《國企紅籌》中國人保（０１３３９）１月保費收入跌約５﹒５％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國人民保險集團（０１３３９）（滬：６０１３１９）公布
，今年１月，原保險保費收入約１０６０﹒３億元（人民幣．下同），按年跌約５﹒５％。
　　集團指，經由子公司人保財險、人保壽險及人保健康，所獲得的原保險保費收入分別為
６２８﹒２８億元、３２０﹒０４億元及１１１﹒９８億元，分別按年升２﹒７％、跌
１８﹒５％及跌４﹒５％。（ｈｐ）

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