《經濟通通訊社２１日專訊》中國人民保險集團（０１３３９）（滬：６０１３１９）公布

，今年１月，原保險保費收入約１０６０﹒３億元（人民幣．下同），按年跌約５﹒５％。

集團指，經由子公司人保財險、人保壽險及人保健康，所獲得的原保險保費收入分別為

６２８﹒２８億元、３２０﹒０４億元及１１１﹒９８億元，分別按年升２﹒７％、跌

１８﹒５％及跌４﹒５％。（ｈｐ）

