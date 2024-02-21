《經濟通通訊２１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中證監集思廣益，釋放共建市場穩信心暖意

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中證監２月１８日至１９日召開系列座談會，就加強資本市場監管、防範化解風險、推動資本市

場高質量發展廣泛聽取各方面意見建議。多位與會嘉賓表示，監管部門的務實態度和決策能力將

極大提振投資者信心。



ＬＰＲ非對稱調降，金融加碼支持擴內需

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人行昨日授權全國銀行間同業拆借中心公布，最新一期１年期ＬＰＲ為３﹒４５％，５年期以上

ＬＰＲ為３﹒９５％。前者較上一期保持不變，後者較上一期下降２５個點子。



今年以來逾３５００億元資金借道ＥＴＦ入市

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２０２４年以來，千億資金競逐ＥＴＦ引爆市場熱情，截至２月１９日，Ａ股ＥＴＦ合計資金淨

流入達３５５４﹒４５億元（人民幣．下同）。





《上海證券報》



中長期ＬＰＲ迎史上最大降幅

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貸款市場報價利率（ＬＰＲ）「降息」如期而至。超出市場預期的是，５年期以上ＬＰＲ迎來有

史以來的最大降幅。



滬深交易所量化交易報告制度平穩落地

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據滬深交易所昨日公布，在市場參與各方的共同努力下，目前兩所量化交易報告制度已平穩落地

，存量投資者已按要求如期完成報告工作，增量投資者落實「先報告、後交易」的規定，各方報

告的質量總體符合要求，為進一步加強和改進量化交易監管打下基礎。



寧波靈均被限制交易並啟動公開譴責

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上交所和深交所昨日分別發布消息，針對寧波靈均投資管理合夥企業（有限合夥）名下證券賬戶

異常交易，對其採取限制交易措施，並啟動公開譴責程序。





《證券時報》



滬深交易所對寧波靈均實施暫停交易措施

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針對量化私募巨頭寧波靈均投資管理合夥企業（有限合夥）的異常交易行為，滬深交易所昨日開

出「罰單」：限制交易並啟動公開譴責程序。滬深交易所在交易監控中發現，龍年首個交易日開

盤，寧波靈均管理的多個產品大量賣出股票，在１分鐘內，合計賣出滬深兩市股票超過２５億元

，期間股指快速下挫。



滬深兩市量化交易報告制度平穩落地

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滬深交易所昨日公告稱，在市場參與各方的共同努力下，量化交易報告制度已平穩落地。滬深交

易所表示，下一步將建立健全量化交易監管安排，包括嚴格落實報告制度，明確「先報告、後交

易」的准入安排等。



信貸量價齊發力，支持房地產市場企穩

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昨日，５年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）創迄今為止最大降幅，「房貸利率又要降了」的

話題很快衝上熱搜。此番調降後，全國絕大部分城市的首套房貸利率將降至「３時代」。

（ｌｃ）

