《鍾之日記》２月２１日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



港股先跌後升，恒指低開６４點，之後曾跌逾１００點，惟盤中Ａ股逆轉大升，港股最多倒

升５０８點或超過３％，高見１６７５６點逼近１００天線，惟尾段Ａ股蒸發了超過一半升幅，

累恒指收市升幅收窄至２５５點或１﹒５７％，報１６５０３點，主板成交超過１２２４億元。

恒指連升兩日，累漲３４７點。



＊衝擊三千不果，滬指大升又急回＊



滬深股市經歷連續五個交易日連升後，昨日Ａ股成交量急降引發市場擔憂，今早開市沽壓顯

著，然而盤中外資大幅湧入，為股市注入新一輪動能，白酒、汽車、金融、地產股集體大漲，拉

動滬綜指不但倒升，午後升幅更一度擴大至２﹒５％，滬指高見２９９４﹒６２點，抹平１月以

來所有跌幅，且刷新今年新高，可惜衝擊三千不果，沽壓又再湧現，滬指升幅急縮至０﹒９７％

收市，報２９５０﹒９６點。深市跑輸，深成指全日倒升０﹒７９％，創業板指升０﹒３６％。

交投又轉熱，全日兩市成交９８０２億元人民幣，按日大增２４﹒２％，最可喜的是外資見

入市部署，陸股通全日淨流入約１３６億元人民幣，是去年７月２８日以來單日最大淨流入。



＊績後兩重天，滙控跌恒生漲＊



滙控（００００５）今日公布業績，股價坐上過山車，一度升至６３﹒４５元創月高，但隨

後插水，收跌３﹒８％，報６０﹒２５元，為表現最差藍籌。

滙控截至去年１２月底止全年業績，列帳基準稅前盈利３０３﹒４８億美元，按年升

７７﹒９％，略低於市場預期的介乎３１４﹒４７億至４１２﹒４９億美元。而去年第４季除稅

前利潤９﹒７７億美元，按年少賺８１％，同樣遜預期。期內每股基本盈利１﹒１５美元，董事

會已通過派發第四次股息每股０﹒３１美元，略高於市場預期的０﹒２至０﹒３美元，２０２３

年每股合共派息０﹒６１美元。

滙控就所持交行（０３３２８）股份作大額減值３０億美元，集團行政總裁祈耀年今日表示

，僅屬會計準則安排，對滙控的現金流和資本水平沒有扣減，亦不會影響集團的股息分派和股份

回購計劃。他強調，繼續看好內地及交行的合作前景。交行收漲２％。

滙控去年第四季再就內房風險減值１億美元（約７﹒８億港元），財務總監艾橋智表示，相

關資產的撥備充足，今年對內房前景判斷沒有２０２３年般悲觀，但估計整個市場反彈，仍需經

歷數個季度的掙扎。

阿媽績後大跌，阿仔恒生（０００１１）去年多賺５８％，好過市場預期，末期息增六成，

午後大漲，收升９﹒１％。恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，內地商業房地產預期信貸

損失已於２０２２年見頂，去年相關損失按年跌２２％，料今年將持續改善，強調該行風險管理

審慎且步伐良好。她又指，並無發現香港商業房地產貸款組合存在系統性風險，恒生的風險承擔

能力亦無重大改變，不良貸款比率相對輕微，對今年信貸風險前景持謹慎樂觀看法。



＊銀行放款增，內房炒作希望＊



住建部數據指，中國已有５７個城市１６２個項目已獲得銀行融資共２９４﹒３億元人民幣

，較春節假期前增加１１３億元人民幣。不過２０２４年上半年仍是房企存量債券到期高峰，第

一、二季到期規模均在１５００億元人民幣以上，先不論銀行在放貸對象上存在偏好，單論近

３００億元人幣的新增融資，亦不足以應對房企普遍面對的流動性困局。

另外，官媒報道引述多家銀行稱，若不予「白名單」項目放貸，須向金融監管部門報送「無

法貸款的原因」，並由各城市政府及時協調解決。

內地新盤市場未見復甦，二手單位成交遠較一手單位暢旺便可足證這一點，然而內房今日隨

勢炒起，世茂集團（００８１３）飆１０﹒４％，龍湖（００９６０）升９﹒５％，綠城

（０３９００）升５﹒９％，保利置業（００１１９）升５﹒８％，新城發展（０１０３０）升

５﹒５％，潤地（０１１０９）升４﹒９％，雅居樂（０３３８３）升４﹒１％。



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