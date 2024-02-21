《經濟通通訊社２１日專訊》滬深交易所昨日公告稱，在市場參與各方的共同努力下，去年

１０月開始實施的量化交易報告制度已平穩落地。存量投資者已按要求如期完成報告工作，增量

投資者落實「先報告、後交易」的規定，各方報告的質量總體符合要求，為進一步加強和改進量

化交易監管打下了基礎。滬深交易所將結合報告信息，持續加強對量化交易特別是高頻交易的監

測分析，動態評估完善報告制度。

滬深交易所表示，下一步將建立健全量化交易監管安排，包括嚴格落實報告制度，明確「先

報告、後交易」的准入安排；加強量化交易行情授權管理，健全差異化收費機制；完善異常交易

監測監控標準，加強異常交易和異常報撤單行為監管；加強對槓桿類量化產品的監測與規制，強

化期現貨聯動監管。同時，進一步壓實證券公司客戶管理責任，完善與證券業協會、基金業協會

的自律管理協作機制，加強對量化私募等機構的交易監管等。



＊陸股通北向投資者同納監管＊



此外，滬深交易所將加強與香港交易所的溝通，按照內外資一致的原則，明確滬深港通北向

投資者的報告安排，將北向投資者量化交易納入報告範圍。對於影響市場秩序的異常交易，滬深

交易所將堅決採取自律管理措施，涉嫌違法違規、情節嚴重的將上報中證監查處。（ｌｃ）

