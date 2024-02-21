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AH股新聞

21/02/2024 08:49

《中國要聞》中投擬與阿聯酋等國主權基金洽購麥當勞中國業務

　　《經濟通通訊社２１日專訊》外電引述知情人士報道，中東和中國主權財富基金正在考慮投
資麥當勞中國業務。據消息人士透露，穆巴達拉投資公司（Ｍｕｂａｄａｌａ　
Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　Ｃｏｍｐａｎｙ）、卡塔爾投資局和中投公司正在洽談以少數股股東身
份聯合投資麥當勞中國業務。
　　中國是麥當勞第二大市場，擁有超過５５００間餐廳，並計劃到２０２８年擴大到逾１萬間
。知情人士指，與信宸資本的談判進展緩慢，反映出投資者對中國業務的增長前景愈來愈謹慎。
「談判正在進行，可能一兩個月內達成協議，但也不排除談判破裂的可能，因為估值仍然是交易
的關鍵障礙。」
　
＊阿聯酋主權基金：正擴大亞洲業務＊
　
　　現時中信資本旗下信宸資本（Ｔｒｉｓｔａｒ　Ｃａｐｉｔａｌ）持有麥當勞中國業務
５２％股權，去年１１月美國麥當勞向美資私募基金凱雷，購入２８％麥當勞中國股權後，令其
持股重新提升至４８％。雖然當時沒有透露交易作價，但據稱凱雷退出麥當勞中港投資時回報高
達６﹒７倍。報道指信宸資本一直在考慮各種方案，包括將麥當勞中國業務轉移到新的投資工具
。若落實交易，信宸資本在麥當勞中國業務持股將會減少。
　　麥當勞中國和信宸資本的代表對此不予置評。
　　穆巴達拉投資公司是阿聯酋主權財富基金，活躍於全球３０多個國家的１３個領域，投資包
括石油、航空科技、能源工業、製造業等。該公司發言人同樣未就此事發表評論，但表示穆巴達
拉正在擴大亞洲業務，並擁有「強大的潛在投資渠道」。（ｒｙ）

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