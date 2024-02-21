《經濟通通訊社２１日專訊》內媒報道指，近期多家量化機構基金產品超額回撤較大，有市

場傳言頭部量化機構幻方旗下有產品清盤。對此幻方相關人士回應稱，旗下沒有產品清盤，同時

表示公司從未做過任何ＤＭＡ槓桿交易。

據公開信息顯示，幻方是一家依靠數學與電腦科學進行量化投資的對沖基金公司。儘管

２０２１年以後，公司業績一度遭受大幅回撤，但據第三方平台統計，２０２３年以來，其產品

總規模依然保持在５００億元（人民幣．下同）梯隊，惟幻方量化有產品今年來的虧損率超

２０％。



＊玄信資產宣布超額回撤＊



陷入麻煩的不止幻方一間。玄信資產近日發聲明稱，旗下某產品淨值於２月５日至２月８日

出現了較大波動，主要是因為公司風控模型獲取市場異常數據後，觸發了約束執行，大幅降低風

格暴露敞口，並最終將敞口約束為０，希望有效控制超額回撤。但此次流動性危機導致了大量資

金出逃，風控模型降低了風格方向上超額回撤的可能性，但對於成分股內外的極大差異作用不明

顯，甚至在成分股內選股也會因為結構化的差異導致超額回撤，最終造成了此次回撤。

龍旗基金也發布《告客戶說明》，表示春節前幾個交易日，公司沒有預判到行情的極端情況

，初期風控約束沒起到想要的效果，導致在最被動的時候才不得不人工干預，出現了大幅的負超

額。龍旗基金向投資者致歉，更表示會盡快修復超額。

一般而言，投資損手可以選擇盡快拋售資產求生，但在Ａ股市場上這樣做則會引發監管注意

。寧波靈均投資被上交所、深交所限制交易３天並啟動公開譴責程序，其原因是龍年首個交易日

，在短短１分鐘內賣出高達２５﹒６７億元的股票，導致股指快速下挫。



＊業界：風險因素接連觸發，產品表現坍塌＊



有業內人士認為，市值因子的暴露程度過高，成為了本輪相關量化產品危機的導火索，而在

Ａ股整體流動性危機下，一些風險因素也被接連觸發，例如中證５００、中證１０００的雪球產

品的不斷敲入拉大股指基差、提升對沖成本，又觸發了量化ＤＭＡ的獲利平倉，進一步加速小市

值股的踩踏。護盤基金對權重股的優先托舉，也助推了大小盤之間的兩極分化。（ｒｙ）

