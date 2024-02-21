《經濟通通訊社２１日專訊》國家隊忙穩市，滬深股市經歷連續五個交易日連升後，然而昨

日Ａ股成交量急降引發市場擔憂，今早開市沽壓顯著，滬綜指低開０﹒５７％，報

２９０６﹒０２點，繼續在二千九位置防守，深成指低開０﹒８６％，創業板指更低開

１﹒０２％，ＡＩ、地產等板塊回吐領跌。

量化基金一直被股民指責為跌市「罪人」，在監管緊箍咒實施半年後，終於見「第一滴血」

，百億級量化私募巨頭寧波靈均被指在周一（１９日）短時間內大量沽出股票，引致股指快速下

挫，遭滬深交易所開出罰單，限制交易並啟動公開譴責程序。寧波靈均事後表示，將深刻吸取教

訓，強調公司長期看好並堅持做多中國股市，股票倉位堅持接近滿倉。

人民銀行昨日不對稱下調貸款市場報價利率（ＬＰＲ），五年期以上ＬＰＲ降幅超乎預料達

２５基點，創ＬＰＲ史上最大單次降幅。人行這一非同尋常的舉動，讓財金界對後續幣策走向引

發兩極化的猜想。房地產專家李宇嘉認為這是將紅利一次性釋放到位的體現，人行後續降低

ＬＰＲ的可能性不大；野村經濟學家陸挺則預計，政策利率下調的勢頭延續到下半年，料第二季

度７天期ＯＭＯ（公開市場操作）、１年期ＭＬＦ和１年期ＬＰＲ下調１５個基點，第四季度這

三項利率將進一步下調；至於摩根大通首席中國經濟學家朱海濱表示，由於美聯儲下一步行動具

不確定性，這可能會促使北京暫停進一步寬鬆政策，直到美國方面的路徑更加明確。

人行ＯＭＯ繼續收水，今日進行４９０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，利率持平，淨

回籠３４７０億元，自龍年展開逆回購操作以來連續４天共收水７９９０億元。（ｅｙ）

