

《經濟通通訊社２１日專訊》滬深股市經歷連續五個交易日連升後，昨日（２０日）Ａ股成

交量急降引發市場擔憂，今早開市沽壓顯著，然而盤中外資大幅湧入，為股市注入新一輪動能，

白酒、汽車、金融、地產股集體大漲，拉動滬綜指不但倒升，且半日收市升幅擴大至１﹒７２％

，報２９７２﹒８７，盤中高見２９７４﹒０６，逼近今年最高位；深成指倒升１﹒７５％，創

業板指升１﹒２８％。

交投又轉熱，半日兩市成交５５２１億元（人民幣．下同），較上日（２０日）同時段成交

增加１４％，陸股通半日淨流入約１０４億元。

量化基金一直被股民指責為跌市「罪人」，在監管緊箍咒實施半年後，終於見「第一滴血」

，百億級量化私募巨頭寧波靈均被指在周一（１９日）短時間內大量沽出股票，引致股指快速下

挫，遭滬深交易所開出罰單，限制交易並啟動公開譴責程序。寧波靈均事後表示，將深刻吸取教

訓，強調公司長期看好並堅持做多中國股市，股票倉位堅持接近滿倉。

五年期以上ＬＰＲ降幅超乎預料達２５基點，野村經濟學家陸挺預計，政策利率下調的勢頭

延續到下半年，料第二季度７天期ＯＭＯ（公開市場操作）、１年期ＭＬＦ和１年期ＬＰＲ下調

１５個基點，第四季度這三項利率將進一步下調；至於摩根大通首席中國經濟學家朱海濱表示，

由於美聯儲下一步行動具不確定性，這可能會促使北京暫停進一步寬鬆政策，直到美國方面的路

徑更加明確。



＊車股全力衝刺＊



中汽協數據顯示，１月國內汽車產銷同比分別增長５１﹒２％和４７﹒９％。其中新能源汽

車產銷同比分別增長８５﹒３％和７８﹒８％，市場佔有率達２９﹒９％。汽車板塊震盪走高，

長安汽車（深：０００６２５）飆６﹒５％，比亞迪（深：００２５９４）升３﹒１％，長城汽

（滬：６００１０４）揚１﹒５％。

外資湧入，白酒股當炒，蘭州黃河（深：０００９２９）漲停，迎駕貢酒

（滬：６０３１９８）升８﹒３％，舍得酒業（滬：６００７０２）升６﹒７％，瀘州老窖

（深：０００５６８）漲４﹒４％，五糧液（深：０００８５８）升３﹒９％，貴州茅台

（滬：６００５１９）升２﹒３％。



＊銀行增放貸，內房股盤中漲＊



據《中央電視台》引述住建部數據指，截至２月２０日，中國已有５７個城市１６２個項目

已獲得銀行融資共２９４﹒３億元，較春節假期前增加１１３億元。地產股盤中拉漲，新城控股

（滬：６０１１５５）飆３﹒６％，金地集團（滬：６００３８３）升３﹒４％，萬科Ａ

（深：０００００２）升３﹒４％，保利發展（滬：６０００４８）升２﹒５％，招商蛇口

（深：００１９７９）升２﹒４％。（ｅｙ）

