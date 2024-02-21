《經濟通通訊社２１日報道》滬深股市經歷連續五個交易日連升後，昨日Ａ股成交量急降引

發市場擔憂，今早開市沽壓顯著，然而盤中外資大幅湧入，為股市注入新一輪動能，白酒、汽車

、金融、地產股集體大漲，拉動滬綜指不但倒升，午後升幅更一度擴大至２﹒５％，滬指高見

２９９４﹒６２點，抹平１月以來所有跌幅，且刷新今年新高，可惜衝擊三千不果，沽壓又再湧

現，滬指升幅急縮至０﹒９７％，收報２９５０﹒９６點。ＡＩ股領跌，拖累深市跑輸滬市，深

成指全日倒升０﹒７９％，創業板指升０﹒３６％。

交投又轉熱，全日兩市成交９８０２億元（人民幣．下同），按日大增２４﹒２％，最可喜

的是外資見入市部署，陸股通全日淨流入約１３６億元，是去年７月２８日以來單日最大淨流入

。

百億級量化私募巨頭寧波靈均被指在周一（１９日）短時間內大量沽出股票，引致股指快速

下挫，遭滬深交易所開出罰單，限制交易並啟動公開譴責程序。寧波靈均事後表示，將深刻吸取

教訓，強調公司長期看好並堅持做多中國股市，股票倉位堅持接近滿倉。



＊白酒股舉杯歡慶，股王升３％＊



外資湧入，白酒股當炒，蘭州黃河（深：０００９２９）漲停，迎駕貢酒

（滬：６０３１９８）升８﹒５％，舍得酒業（滬：６００７０２）升８﹒２％，瀘州老窖

（深：０００５６８）漲６﹒３％，五糧液（深：０００８５８）升４﹒９％，股王貴州茅台

（滬：６００５１９）升２﹒９％。

Ａ股六連升，本周滬指暫漲近３％，保險股興奮，新華保險（滬：６０１３３６）飆

６﹒３％，中國太保（滬：６０１６０１）升３％，中國平安（滬：６０１３１８）升２﹒９％

，中國人保（滬：６０１３１９）升２﹒５％，中國人壽（滬：６０１６２８）同升２﹒５％。



＊內房股走高，Ｓｏｒａ炒風稍降溫＊



住建部數據指，中國已有５７個城市１６２個項目已獲得銀行融資共２９４﹒３億元，較春

節假期前增加１１３億元。地產股盤中拉漲，金地集團（滬：６００３８３）升４﹒１％，新城

控股（滬：６０１１５５）飆４％，招商蛇口（深：００１９７９）升３﹒５％，萬科Ａ

（深：０００００２）升３﹒１％，保利發展（滬：６０００４８）升２﹒３％。

類Ｓｏｒａ概念板塊繼續炒作，但熱度不如過往兩日，因賽集團（深：３００７８１）、安

諾其（深：３０００６７）飆兩成漲停，華揚聯眾（滬：６０３８２５）、信雅達

（滬：６００５７１）升一成漲停，然而部分股份回吐，易點天下（深：３０１１７１）挫

４﹒３％，萬興科技（深：３００６２４）跌４﹒２％，中文在線（深：３００３６４）跌

０﹒９％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３４５６﹒８７ ＋１﹒３５

上證綜合指數 ２９５０﹒９６ ＋０﹒９７ ４５０９﹒２２

上證Ａ股指數 ３０９３﹒６５ ＋０﹒９７

深證成份指數 ８９７５﹒９７ ＋０﹒７９ ５２９３﹒２９

深圳創業板指數 １７５２﹒４８ ＋０﹒３６

上證Ｂ股指數 ２５２﹒５３ ＋０﹒７７ ２﹒１０

深證Ｂ股指數 １０４５﹒４６ ＋１﹒７０ １﹒２４

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