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AH股新聞

21/02/2024 15:08

《Ａ股行情》滬指升幅收窄至１％衝擊三千失敗，外資流入逾半年高

　　《經濟通通訊社２１日報道》滬深股市經歷連續五個交易日連升後，昨日Ａ股成交量急降引
發市場擔憂，今早開市沽壓顯著，然而盤中外資大幅湧入，為股市注入新一輪動能，白酒、汽車
、金融、地產股集體大漲，拉動滬綜指不但倒升，午後升幅更一度擴大至２﹒５％，滬指高見
２９９４﹒６２點，抹平１月以來所有跌幅，且刷新今年新高，可惜衝擊三千不果，沽壓又再湧
現，滬指升幅急縮至０﹒９７％，收報２９５０﹒９６點。ＡＩ股領跌，拖累深市跑輸滬市，深
成指全日倒升０﹒７９％，創業板指升０﹒３６％。
　　交投又轉熱，全日兩市成交９８０２億元（人民幣．下同），按日大增２４﹒２％，最可喜
的是外資見入市部署，陸股通全日淨流入約１３６億元，是去年７月２８日以來單日最大淨流入

　　百億級量化私募巨頭寧波靈均被指在周一（１９日）短時間內大量沽出股票，引致股指快速
下挫，遭滬深交易所開出罰單，限制交易並啟動公開譴責程序。寧波靈均事後表示，將深刻吸取
教訓，強調公司長期看好並堅持做多中國股市，股票倉位堅持接近滿倉。
　
＊白酒股舉杯歡慶，股王升３％＊
　
　　外資湧入，白酒股當炒，蘭州黃河（深：０００９２９）漲停，迎駕貢酒
（滬：６０３１９８）升８﹒５％，舍得酒業（滬：６００７０２）升８﹒２％，瀘州老窖
（深：０００５６８）漲６﹒３％，五糧液（深：０００８５８）升４﹒９％，股王貴州茅台
（滬：６００５１９）升２﹒９％。
　　Ａ股六連升，本周滬指暫漲近３％，保險股興奮，新華保險（滬：６０１３３６）飆
６﹒３％，中國太保（滬：６０１６０１）升３％，中國平安（滬：６０１３１８）升２﹒９％
，中國人保（滬：６０１３１９）升２﹒５％，中國人壽（滬：６０１６２８）同升２﹒５％。
　
＊內房股走高，Ｓｏｒａ炒風稍降溫＊
　
　　住建部數據指，中國已有５７個城市１６２個項目已獲得銀行融資共２９４﹒３億元，較春
節假期前增加１１３億元。地產股盤中拉漲，金地集團（滬：６００３８３）升４﹒１％，新城
控股（滬：６０１１５５）飆４％，招商蛇口（深：００１９７９）升３﹒５％，萬科Ａ
（深：０００００２）升３﹒１％，保利發展（滬：６０００４８）升２﹒３％。
　　類Ｓｏｒａ概念板塊繼續炒作，但熱度不如過往兩日，因賽集團（深：３００７８１）、安
諾其（深：３０００６７）飆兩成漲停，華揚聯眾（滬：６０３８２５）、信雅達
（滬：６００５７１）升一成漲停，然而部分股份回吐，易點天下（深：３０１１７１）挫
４﹒３％，萬興科技（深：３００６２４）跌４﹒２％，中文在線（深：３００３６４）跌
０﹒９％。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３４５６﹒８７　＋１﹒３５　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２９５０﹒９６　＋０﹒９７　　　　４５０９﹒２２　　
　　上證Ａ股指數　　３０９３﹒６５　＋０﹒９７　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　８９７５﹒９７　＋０﹒７９　　　　５２９３﹒２９　　
　　深圳創業板指數　１７５２﹒４８　＋０﹒３６　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２５２﹒５３　　＋０﹒７７　　　　　２﹒１０　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０４５﹒４６　＋１﹒７０　　　　　１﹒２４　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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