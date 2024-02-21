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AH股新聞

21/02/2024 11:23

《Ａ股焦點》外資流入超９０億人幣，白酒股彈，迎駕貢酒逼漲停

　　《經濟通通訊社２１日專訊》外資目前流入逾９０億元人民幣，白酒股彈，迎駕貢酒
（滬：６０３１９８）逼近漲停，舍得酒業（滬：６００７０２）升６﹒４％，百潤股份
（深：００２５６８）、今世緣（滬：６０３３６９）、金種子酒（滬：６００１９９）都升超
５％，瀘州老窖（深：０００５６８）升４﹒５％，水井坊（滬：６００７７９）、五糧液
（深：０００８５８）升幅逾３％。（ｒｙ）

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