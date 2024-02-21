《經濟通通訊社２１日專訊》中國外長王毅繼續訪問歐洲行程，昨日在巴黎與法國總統馬克

龍會面。王毅表示，中國堅持高質量發展，推進高水平開放，將繼續向包括法國在內的世界各國

開放市場，希望法方也為中國在法企業營造公平公正的營商環境，提供積極正面和穩定長久的預

期。

法國去年９月更改公民購買電動車申請現金補助的資格，根據生產原料、在產線上以及運輸

至市場時使用的能源量，等車輛使用的電池類型等為補貼設立門檻，而由於中國汽車廠商仰賴火

力發電，及需要通過海路運送新車，不符合新規的碳排放標準，難以獲得法國政府補貼。另外，

歐盟亦於同年１０月宣布，正式開展對對中國進口純電動汽車的反補貼調查，以決定是否開徵反

傾銷關稅。

中國外交部通稿引述馬克龍表示，期待與中方共同籌備好今年的高層往來，希望雙方以法中

戰略對話為契機，進一步建設持久緊密的法中關係。法國願與中方加強戰略協作，共同維護和平

穩定。



＊中法同意增加直航航班頻次＊



另外，王毅與法國總統外交事務顧問博納共同主持第２５次中法戰略對話。據報雙方一致同

意，進一步加強應對氣候變化、農食產品、核能研發、人工智能等領域合作，又同意增加直航航

班頻次，進一步便利人員往來。雙方亦一致認為，多極化對和平穩定不可或缺，將繼續加強戰略

協作。

王毅在主持對話時稱，雙方要攜手努力，將中法全面戰略夥伴關係打造得更加穩固和富有活

力。王毅又指，中法在重大問題上立場相近，中方願與法方加強戰略溝通，形成更多共識，加強

團結合作，展現大國擔當，發出強而有力訊號，更有效應對全球性挑戰，更積極回應國際社會期

待。

中國外交部引述博納表示，法方高度重視法中全面戰略夥伴關係，法方願與中方攜手應對挑

戰，避免大國對立，防止陣營對抗，改善全球治理。法方主張歐洲戰略自主，展現擔當作為。支

持歐中堅持夥伴關係定位，強化有效合作。（ｅｙ）

