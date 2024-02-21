《經濟通通訊社２１日專訊》此前引發中國生物科技公司股價大跌的美國《生物安全法案》

草案審議日程因暴雪天氣推遲，但相關爭議未停。據美媒報道，美國參議院新興生物技術國家安

全委員會表示，該法案將有助於保護聯邦政府和美國公民的數據，並將阻止來自中國公司的「不

公平競爭」，還警告稱，生物技術的進步不僅可以帶來經濟利益，還可以帶來軍事能力和戰術的

快速變化。

美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席、共和黨人加拉格爾則認為，這不僅是一場供應鏈

之戰、一場國家安全之戰或一場經濟安全之戰，還是一場道德和倫理之戰。正如該行業以天文數

字的速度發展一樣，贏得這場比賽的國家將圍繞如何使用這些技術制定道德標準，而美國必須「

制定道路規則」，否則「我們將生活在一個不那麼自由、不那麼道德的世界裏」。

《生物安全法案》旨在禁止「外國對手的生物科技公司」與聯邦政府資助的醫療機構開展業

務，並點名了４家中國生物科技公司。

中國駐美國大使館批評，這些法案的幕後是「意識形態偏見」，並試圖「以虛假借口」打壓

中國公司。中國駐美國大使館要求給予中國公司「公開、公正和非歧視的待遇」。



＊專家：美政客在涉華科技交流方面已喪失理性＊



內媒《環球時報》則引述外交學院國際關系研究所教授李海東指出，這些美國國會議員的所

作所為，是為繼續在高科技領域搞「小院高牆」，以所謂「國家安全」之名在生物科技切斷與中

國的聯係，並自以為可以保護美國在該領域的優勢地位。李海東批評，美國一些政客在涉華科技

交流方面已經喪失理性，他們的想法和做法已經可以用「病態」來形容。

李海東又指，《生物安全法案》暫時被推遲審議，但只是推遲，並不意味著不會進行下一步

程序。考慮到今年美國國內主要政治議程是大選，其整體政治氛圍對華不友好，因此該議案的可

能在等待時機推進。如果該議案落地，將會把美國在高科技領域的對華打壓網絡編織得更緊密。

（ｓｌ）

