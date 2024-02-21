《經濟通通訊社２１日專訊》神舟、天舟飛船陸續升空，中國太空站日益完善，不少民眾也

想親赴飛船發射現場，親歷中國載人航天工程中的重要一刻。有公司就在抖音宣稱可以帶遊客進

入文昌航天發射場內場觀看火箭發射，「ＶＩＰ貴賓觀禮費」最便宜也要１５８０元（人民幣．

下同），最貴接近３０００元，但最終這些「ＶＩＰ貴賓」被帶到發射場周邊的樓房天台。

海南文昌市旅遊和文化廣電體育局昨日發聲明，強調文昌航天發射場從未自行組織或授權有

關機構和企業開展經營收費類發射觀禮活動，所有宣稱可以通過購買「內場票」、「ＶＩＰ票」

等進入發射場內部觀看火箭發射的都屬虛假宣傳，是對文昌航天旅遊市場的嚴重擾亂，也是對文

昌航天發射場形象聲譽的不法侵害，呼籲市民和遊客切勿上當受騙。聲明並強調，文昌市將聯合

文昌航天發射場，對利用發射場名義進行非法盈利的社會機構和個人，依法依規給予嚴厲打擊。



＊涉事公司賣票２８﹒５萬，被罰款逾百萬元並全數退款＊



今年１月１７日晚間，長征七號遙八火箭搭載天舟七號貨運飛船，在文昌航天發射場發射升

空。神州航天科普教育基地（海南文昌）有限公司事前透過其抖音帳號宣稱有「文昌航天火箭發

射觀禮套票」，可進入內場觀看這歷史性一刻，ＶＩＰ貴賓票價分別為每人１５８０元、

１９８０元、２８８８元，吸引到２９５人購買，涉款逾２８﹒５萬元。不過，購票遊客最終被

帶到發射場外圍周邊自建房樓頂，大部分遊客都對「貨不對辦」感到不滿並作出舉報。

文昌市市場監督管理局以涉嫌虛假宣傳立案，調查後以無證經營旅行社業務及違反不正當競

爭法，對涉事公司罰款合共近１５７﹒１萬元，對公司法人代表余某某罰款１﹒１萬元；另對無

證進行導遊活動的接團領隊帥某罰款５萬元。涉案款項全部退還遊客。（ｓｌ）

