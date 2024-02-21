《經濟通通訊社２１日專訊》Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ商店情報數據顯示，２０２４年１

月騰訊（００７００）《王者榮耀》在全球Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ和Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ吸金

２﹒３３億美元，在Ｓｃｏｐｅｌｙ《Ｍｏｎｏｐｏｌｙ ＧＯ！》手上重奪全球手遊暢銷榜榜

首。騰訊旗下三款遊戲《穿越火線：槍戰王者》、《金鏟鏟之戰》、《王者榮耀》則包攬１月全

球手遊收入增長榜前三位，其中《穿越火線：槍戰王者》和《金鏟鏟之戰》憑借春節的各種福利

活動和內容更新，分別實現５１５％和１４８％的環比增長。

Ｓｃｏｐｅｌｙ《Ｍｏｎｏｐｏｌｙ ＧＯ！》以２﹒２７億美元收入位列全球手遊收入榜

單第２名。其中，７８％的收入來自美國市場，新加坡市場的收入佔３﹒３％，英國市場佔

３﹒２％。收入榜前五位另外三款遊戲為Ｄｒｅａｍ Ｇａｍｅｓ《Ｒｏｙａｌ Ｍａｔｃｈ》

、《Ｒｏｂｌｏｘ》和Ｋｉｎｇ《Ｃａｎｄｙ Ｃｒｕｓｈ Ｓａｇａ》。

另外，由疊紙遊戲研發的女性向３Ｄ戀愛手遊《戀與深空》於１月中旬發行後，憑豐厚的公

測福利和持續不斷的卡池更新，短短２周便獲得超過２１００萬美元的收入。

２０２４年１月，全球手遊玩家在Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ和Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ付費６５

億美元，環比下降２﹒３％。美國依然是全球移動游戲收入最高的市場，貢獻了近２０億美元，

佔全球總收入的２９﹒９％。中國ｉＯＳ市場排名第２，佔１８﹒６％；日本市場排名第３，佔

１５﹒３％。（ｓｌ）

