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AH股新聞

21/02/2024 14:01

《行業數據》機構：１月王者榮耀重登全球暢銷手遊榜首

　　《經濟通通訊社２１日專訊》Ｓｅｎｓｏｒ　Ｔｏｗｅｒ商店情報數據顯示，２０２４年１
月騰訊（００７００）《王者榮耀》在全球Ａｐｐ　Ｓｔｏｒｅ和Ｇｏｏｇｌｅ　Ｐｌａｙ吸金
２﹒３３億美元，在Ｓｃｏｐｅｌｙ《Ｍｏｎｏｐｏｌｙ　ＧＯ！》手上重奪全球手遊暢銷榜榜
首。騰訊旗下三款遊戲《穿越火線：槍戰王者》、《金鏟鏟之戰》、《王者榮耀》則包攬１月全
球手遊收入增長榜前三位，其中《穿越火線：槍戰王者》和《金鏟鏟之戰》憑借春節的各種福利
活動和內容更新，分別實現５１５％和１４８％的環比增長。
　　Ｓｃｏｐｅｌｙ《Ｍｏｎｏｐｏｌｙ　ＧＯ！》以２﹒２７億美元收入位列全球手遊收入榜
單第２名。其中，７８％的收入來自美國市場，新加坡市場的收入佔３﹒３％，英國市場佔
３﹒２％。收入榜前五位另外三款遊戲為Ｄｒｅａｍ　Ｇａｍｅｓ《Ｒｏｙａｌ　Ｍａｔｃｈ》
、《Ｒｏｂｌｏｘ》和Ｋｉｎｇ《Ｃａｎｄｙ　Ｃｒｕｓｈ　Ｓａｇａ》。
　　另外，由疊紙遊戲研發的女性向３Ｄ戀愛手遊《戀與深空》於１月中旬發行後，憑豐厚的公
測福利和持續不斷的卡池更新，短短２周便獲得超過２１００萬美元的收入。
　　２０２４年１月，全球手遊玩家在Ａｐｐ　Ｓｔｏｒｅ和Ｇｏｏｇｌｅ　Ｐｌａｙ付費６５
億美元，環比下降２﹒３％。美國依然是全球移動游戲收入最高的市場，貢獻了近２０億美元，
佔全球總收入的２９﹒９％。中國ｉＯＳ市場排名第２，佔１８﹒６％；日本市場排名第３，佔
１５﹒３％。（ｓｌ）

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