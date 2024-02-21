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AH股新聞

21/02/2024 14:37

《中國要聞》智庫報告：中國家庭養育孩子到大學畢業平均需６８萬

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國智庫育媧人口研究發布《中國生育成本報告２０２４》，
指全國家庭０－１７歲孩子的養育成本平均為５３﹒８萬元（人民幣．下同）；０歲至大學本科
畢業的養育成本平均為約６８萬元。
　　按城鎮和農村區分，０－１７歲城鎮孩子養育成本平均為６６﹒７萬元，農村孩子養育成本
平均為３６﹒５萬元。按不同省份區分，上海和北京家庭０－１７歲孩子的平均養育成本分別為
１０１萬元和９３﹒６萬元；西藏家庭０－１７歲孩子平均養育成本則為３４﹒９萬元，而青海
省家庭為３７﹒９萬元。按收入水平區分，低收入組家庭０－１７歲孩子平均養育成本約為
１２﹒６萬元；中間收入組家庭約４４﹒７萬元；高收入組家庭約１３１﹒５萬元。
　　報告主要根據《中國統計年鑑２０２３》有關全國居民收入和消費支出數據以及各種物價來
估算各種育兒費用，並重點更新有關女性生育所要付出的時間成本和機會成本。根據年鑑，
２０２２年全國居民人均消費支出２４５３８元，其中城鎮居民人均消費支出３０３９１元，農
村居民人均消費支出１６６３２元。
　　報告還顯示，與國際比較，把一個孩子撫養到剛年滿１８歲所花的成本相對於人均ＧＤＰ的
倍數，澳洲是２﹒０８倍，法國是２﹒２４倍，瑞典是２﹒９１倍，德國是３﹒６４倍，美國是
４﹒１１倍，日本是４﹒２６倍，而中國是６﹒３倍，幾乎是全球最高。
　
＊養育孩子導致女性就業機率、有報酬工作時間、工資率下降＊
　
　　此外，報告引用數據表示，在中國，與生育之前相比，生育一個孩子使得女性就業機率下降
約６﹒６％；繼續生育第二個孩子，女性就業機率再次下降９﹒３％，而生育對丈夫就業機率的
影響並不顯著。養育孩子亦會導致女性有報酬工作時間減少，主要發生在孩子４歲前，合共
２１０６小時，但男性的有報酬工作時間在成為父親後並沒有發生顯著變化。若按每小時工資
３０元計算，孩子４歲時，女性減少的工作時間的成本約為６﹒３萬元。
　　女性工資率也因養育孩子而下降。報告綜合多篇論文的研究數據，在中國，每生一個孩子會
導致女性工資率下降１２％－１７％，其中１２％的下限是同一篇論文裏的控制其他變量以後的
估算。　　
　　育媧人口牽頭人之一梁建章表示，女性因為生育，其有報酬工作時間、就業率、工資率、閒
暇時間都受到影響，且中國女性的「母職懲罰」高於國際水平。他呼籲全國層面盡快出台減輕育
齡家庭生育成本的政策，具體包括現金和稅收補貼、購房補貼、增建托兒所、提供男女平等的育
產假、引進外國保姆、推廣混合辦公、保障單身女性的生育權、允許輔助生育技術以及高考和學
制改革等。（ｓｌ）

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