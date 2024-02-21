《經濟通通訊社２１日專訊》中國智庫育媧人口研究發布《中國生育成本報告２０２４》，

指全國家庭０－１７歲孩子的養育成本平均為５３﹒８萬元（人民幣．下同）；０歲至大學本科

畢業的養育成本平均為約６８萬元。

按城鎮和農村區分，０－１７歲城鎮孩子養育成本平均為６６﹒７萬元，農村孩子養育成本

平均為３６﹒５萬元。按不同省份區分，上海和北京家庭０－１７歲孩子的平均養育成本分別為

１０１萬元和９３﹒６萬元；西藏家庭０－１７歲孩子平均養育成本則為３４﹒９萬元，而青海

省家庭為３７﹒９萬元。按收入水平區分，低收入組家庭０－１７歲孩子平均養育成本約為

１２﹒６萬元；中間收入組家庭約４４﹒７萬元；高收入組家庭約１３１﹒５萬元。

報告主要根據《中國統計年鑑２０２３》有關全國居民收入和消費支出數據以及各種物價來

估算各種育兒費用，並重點更新有關女性生育所要付出的時間成本和機會成本。根據年鑑，

２０２２年全國居民人均消費支出２４５３８元，其中城鎮居民人均消費支出３０３９１元，農

村居民人均消費支出１６６３２元。

報告還顯示，與國際比較，把一個孩子撫養到剛年滿１８歲所花的成本相對於人均ＧＤＰ的

倍數，澳洲是２﹒０８倍，法國是２﹒２４倍，瑞典是２﹒９１倍，德國是３﹒６４倍，美國是

４﹒１１倍，日本是４﹒２６倍，而中國是６﹒３倍，幾乎是全球最高。



＊養育孩子導致女性就業機率、有報酬工作時間、工資率下降＊



此外，報告引用數據表示，在中國，與生育之前相比，生育一個孩子使得女性就業機率下降

約６﹒６％；繼續生育第二個孩子，女性就業機率再次下降９﹒３％，而生育對丈夫就業機率的

影響並不顯著。養育孩子亦會導致女性有報酬工作時間減少，主要發生在孩子４歲前，合共

２１０６小時，但男性的有報酬工作時間在成為父親後並沒有發生顯著變化。若按每小時工資

３０元計算，孩子４歲時，女性減少的工作時間的成本約為６﹒３萬元。

女性工資率也因養育孩子而下降。報告綜合多篇論文的研究數據，在中國，每生一個孩子會

導致女性工資率下降１２％－１７％，其中１２％的下限是同一篇論文裏的控制其他變量以後的

估算。

育媧人口牽頭人之一梁建章表示，女性因為生育，其有報酬工作時間、就業率、工資率、閒

暇時間都受到影響，且中國女性的「母職懲罰」高於國際水平。他呼籲全國層面盡快出台減輕育

齡家庭生育成本的政策，具體包括現金和稅收補貼、購房補貼、增建托兒所、提供男女平等的育

產假、引進外國保姆、推廣混合辦公、保障單身女性的生育權、允許輔助生育技術以及高考和學

制改革等。（ｓｌ）

