《經濟通通訊社２１日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，蒂芙尼（上海）商業有限公司２月２１日

發生工商變更，註冊資本由２２４０萬美元增至６６４０萬美元，增幅達１９６﹒４％。

該公司成立於２００６年６月，法定代表人為Ｍａｘｅｎｃｅ Ｒｏｇｅｒ Ｄａｖｉｄ

Ｋｉｎｇｅｔ，經營範圍含珠寶首飾、鐘錶、香水、洗浴用品、皮具箱包、服裝等批發、零售、

網上零售及維修服務，自營商品進口，企業管理諮詢等，由Ｔｉｆｆａｎｙ ＆ Ｃｏ﹒ ｏｆ

Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ｌｔｄ全資持股。



＊Ｔｉｆｆａｎｙ全球總裁：對中國市場的長期發展充滿信心＊



內地時尚平台《華麗志》去年１２月底刊出Ｔｉｆｆａｎｙ ＆ Ｃｏ。全球總裁兼首席執

行官Ａｎｔｈｏｎｙ Ｌｅｄｒｕ的專訪。Ａｎｔｈｏｎｙ Ｌｅｄｒｕ直言，中國始終是蒂芙

尼主要的增長市場，「我們對中國市場的長期發展充滿信心」。繼全新概念門店去年１１月和

１２月分別落地上海和杭州後，Ａｎｔｈｏｎｙ Ｌｅｄｒｕ表示，將會進一步強化全球門店網

絡，稱蒂芙尼在中國以及全球的零售網絡布局是品牌的重中之重，上海新店的開業擴大了蒂芙尼

在中國市場的影響力，同時也意味著品牌正在實現對中國市場的承諾。目前蒂芙尼在中國內地市

場擁有４０家精品店，上海擁７家最多，其次是北京４家。

Ａｎｔｈｏｎｙ Ｌｅｄｒｕ還表示，蒂芙尼在中國線上也會有全新動作，並指這將是蒂芙

尼中國線上零售戰略的重要里程碑。今年１月，Ｔｉｆｆａｎｙ蒂芙尼官方旗艦店在天貓開業。

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