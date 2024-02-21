【ＦＯＣＵＳ】新官上任三把火，這一把燒到了「量化四巨頭」之一。滬深交所周二（２０

日）傍晚公告，公開譴責「異常交易」的寧波靈均，並對其實施交易限制三天。時值「五連陽」

的滬指距收復３０００點僅一步之遙，融資餘額亦再現上升，要徹底扭轉Ａ股風險偏好，令「動

物精神」重臨，必須一鼓作氣，嚴防再而衰甚至三而竭。



＊一分鐘?盤逾２５億元＊



如果要用一句話概括６００億級私募寧波靈均的「罪狀」，或者是薅羊毛（利用規則佔便宜

）「薅」到了國家隊頭上。

據滬深交所公告，該公司名下多個證券帳戶，分別於周一開市後１分鐘、４２秒內，分別賣

出滬市股票１１﹒９５億元、深市股票１３﹒７２億元；無獨有偶，當天滬深３００、中證

１０００、滬綜指、深成指不約而同於開市後迅速跳水且成交放量。

一直位於金融業「鄙視鏈」最頂層、形象「高大上」的量化私募，截至去年第三季末，總規

模達１﹒５８萬億元，並以２０２３年整體收益率（只計３２家公布業績的百億級）逾６﹒４％

，碾壓主觀私募的－３﹒２％。亮麗表現背後，一班出身斯坦福、清華、麻省、浙大等金融數學

、物理、計算機的量化交易員，以及高波動小盤股行情可謂功不可沒。



＊割國家隊資金的韭菜＊



顧名思義，量化交易是利用人工智能、機器學習等技術，通過歷史數據回溯測試，進而建立

程式來進行算法交易；理論上，市場流動性愈高、波動性愈大、散戶佔比愈多，機器人交易就愈

容易跑贏。

不過，隨著開年近兩個月，雪球敲入引發中小票踩踏、國家隊進場救市主攻權重股，市場風

格驟然切換，令一眾依靠微盤股流動性而刀尖舔血的量化幾乎全線潰敗，而寧波靈均在龍年第一

個交易日即大手「砸早盤」，表面是調整持倉，背後或是試圖高?低吸，割國家隊資金的韭菜。



＊谷長期資金入場信心＊



今次滬深交所火速「殺鷄儆猴」，並明言嚴格落實「先報告後交易」准入安排，將北向投資

者量化交易納入報告範圍，就是要嚴防令個股、指數閃崩的「殺手盤」及惡意做空，提升散戶風

險偏好及長期資金入場信心。

再加上中證監近日對券商從業人員開出多項罰單、上交所對格力地產原董事長?君四

２０１８至２０２１年虛增利潤進行通報批評，以及倒查ＩＰＯ傳聞，更多「秋後算賬」勢陸續

有來。

