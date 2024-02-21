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AH股新聞

21/02/2024 17:37

《汽車新勢力》高合汽車：停運３－６個月，期間全力維持用戶服務

　　《經濟通通訊社２１日專訊》龍年第一個工作日即有消息指高合汽車內部宣布停工停產６個
月，《上海證券報》今日引述高合汽車有關人士回應稱，高合汽車周一（１９日）在內部發布了
公司暫停日常運營的通知，根據各地區情況一般為３－６個月。在暫停運營期間，公司用戶服務
仍將全力保障。
　
＊內部人員：公司積極謀求重組合作機會＊
　
　　高合汽車內部人員亦表示，目前用戶服務、車輛售後、充電服務、車聯網等用戶用車等都在
正常保障。總部日常職能保持「低功耗運行」，公司直面困難，正在努力進行生產經營等組織和
業務的結構性調整優化，積極謀求重組合作機會。
　　高合汽車由曾任上汽集團（滬：６００１０４）副總裁的丁磊成立，主打豪華智能電動車，
被視為中國新能源電動車領域的保時捷，產品價格遠超絕大多數自主新能源汽車品牌價格。目前
高合汽車有三款車型在售，分別為ＨｉＰｈｉ　Ｘ、ＨｉＰｈｉ　Ｚ及ＨｉＰｈｉ　Ｙ。公開數
據顯示，２０２１年、２０２２年高合汽車累計銷量４２３７輛、４３４９輛。截至目前，高合
尚未公布２０２３年全年銷量。
　　報道提到，自去年以來，高合汽車一直根據國內外市場和行業競爭的變化作出戰略性調整。
從已經公開的信息來看，高合進行了核心城市的門店渠道調整，直營門店比例降低，合作夥伴直
營模式開拓持續，同時進行了內部組織優化提效，核心管理層主動降薪等。（ｓｌ）

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