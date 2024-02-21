《經濟通通訊社２１日專訊》東莞市公共資源交易中心官網公示，位於松山湖阿里山路與阿

里山路支線交會處西南側的編號２０２４ＷＴ０１６地塊２月１９日掛牌出讓，最終被華為技術

有限公司以總價４６３萬元（人民幣．下同）摘得。

掛牌文件顯示，該地塊屬於Ｍ１一類工業用地，用地面積６３４９﹒１１平方米，出讓年限

為５０年，容積率不得低於２﹒０、不得高於３﹒５，建築限高６０米，准入產業為通訊終端設

備製造。

地塊要求，項目投資總額不得低於５億元，總投資強度不得小於每平方米７８７８０元。地

塊開發建設期為２年，宗地建設項目在２０２５年３月１９日前開工，在２０２７年３月１９日

前竣工。

此外，競得人須承諾：在競得項目用地使用權之日第３年起，產出比（年度工業總產值╱佔

地面積）不低於每畝１２００萬元。項目工業增加值率不低於上年度東莞市該行業平均水平。在

競得項目用地使用權之日第３年起，每年納稅總額不低於每畝１００萬元。項目自投產之年起，

每年度研究開發費用總額佔同期營收總額的比例不低於３﹒５％；每年度專利、軟件版權等知識

產權申請量不低於２件，其中，發明專利申請量不低於１件。（ｓｌ）

