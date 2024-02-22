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AH股新聞

22/02/2024 08:44

《神州金融》金監總局：商業銀行上季不良率１﹒５９％，按季微降

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國家金融監管總局公布《２０２３年四季
度銀行業保險業主要監管指標數據情況》，２０２３年第四季末，商業銀行不良貸款率
１﹒５９％，按季下降０﹒０２個百分點。
　　２０２３年第四季末商業銀行不良貸款餘額３﹒２萬億元（人民幣．下同），而２０２２年
末為３萬億元。２０２３年商業銀行實現淨利潤按年增長３﹒２％，增幅較２０２２年同期收縮
２﹒２個百分點。
　　２０２３年第四季末，商業銀行貸款損失準備餘額為６﹒６萬億元，按季減少８６４億元；
撥備覆蓋率為２０５﹒１４％，下降２﹒７４個百分點；貸款撥備率為３﹒２７％，下降
０﹒０８個百分點。
　
＊資本充足率１５﹒０６％，按季上升＊
　
　　此外，商業銀行（不含外國銀行分行）資本充足率為１５﹒０６％，按季上升０﹒２９個百
分點。一級資本充足率為１２﹒１２％，上升０﹒２２個百分點。核心一級資本充足率為
１０﹒５４％，上升０﹒１８個百分點。
　　２０２３年四季度末，中國銀行業金融機構本外幣資產總額４１７﹒３萬億元，同比增長
９﹒９％。銀行業金融機構用於小微企業的貸款餘額７０﹒９萬億元，其中單戶授信總額
１０００萬元及以下的普惠型小微企業貸款餘額２９﹒１萬億元，同比增長２３﹒３％。保障性
安居工程貸款餘額６﹒３萬億元。

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