《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國家金融監管總局公布《２０２３年四季

度銀行業保險業主要監管指標數據情況》，２０２３年第四季末，商業銀行不良貸款率

１﹒５９％，按季下降０﹒０２個百分點。

２０２３年第四季末商業銀行不良貸款餘額３﹒２萬億元（人民幣．下同），而２０２２年

末為３萬億元。２０２３年商業銀行實現淨利潤按年增長３﹒２％，增幅較２０２２年同期收縮

２﹒２個百分點。

２０２３年第四季末，商業銀行貸款損失準備餘額為６﹒６萬億元，按季減少８６４億元；

撥備覆蓋率為２０５﹒１４％，下降２﹒７４個百分點；貸款撥備率為３﹒２７％，下降

０﹒０８個百分點。



＊資本充足率１５﹒０６％，按季上升＊



此外，商業銀行（不含外國銀行分行）資本充足率為１５﹒０６％，按季上升０﹒２９個百

分點。一級資本充足率為１２﹒１２％，上升０﹒２２個百分點。核心一級資本充足率為

１０﹒５４％，上升０﹒１８個百分點。

２０２３年四季度末，中國銀行業金融機構本外幣資產總額４１７﹒３萬億元，同比增長

９﹒９％。銀行業金融機構用於小微企業的貸款餘額７０﹒９萬億元，其中單戶授信總額

１０００萬元及以下的普惠型小微企業貸款餘額２９﹒１萬億元，同比增長２３﹒３％。保障性

安居工程貸款餘額６﹒３萬億元。

