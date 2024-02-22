《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國家金融監管總局公布《２０２３年四季
度銀行業保險業主要監管指標數據情況》，在金融服務能力上，２０２３年全年，保險公司原保
險保費收入５﹒１萬億元（人民幣．下同），同比增長９﹒１％。賠款與給付支出１﹒９萬億元
，同比增長２１﹒９％。新增保單件數７５４億件，同比增長３６﹒１％。
此外，２０２３年四季度末，保險業綜合償付能力充足率為１９７﹒１％，核心償付能力充
足率為１２８﹒２％，均高於１００％和５０％的達標標准。
其中，財產險公司、人身險公司、再保險公司的綜合償付能力充足率分別為２３８﹒２％、
１８６﹒７％、２８５﹒３％；核心償付能力充足率分別為２０６﹒２％、１１０﹒５％、
２４５﹒６％。
２０２３年四季度末，保險公司總資產２９﹒９６萬億元，較年初增長１０﹒４％。其中，
產險公司總資產２﹒８萬億元，較年初增長３﹒３％。人身險公司總資產２５﹒９萬億元，較年
初增長１０﹒９％。再保險公司總資產７４７１億元，較年初增長１１﹒２％。保險資產管理公
司總資產１０５２億元，較年初增長１﹒６％。
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