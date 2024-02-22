《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》最高人民法院副院長、二級大法官陶凱元

在國新辦發布會上表示，涉外知識產權司法審判是中國涉外法治的重要窗口，中國法院將一如既

往高度重視加強涉外知識產權審判工作。一是要始終堅持平等保護的原則，讓各國企業在中國的

投資更加安心、放心、順心。二是要更加注重司法透明和程序友好，增強司法公正獲得感。三是

認真履行國際義務，提高訴訟的便利性，展現大國誠信和擔當，為世界貢獻東方經驗和東方智慧

。

截至２０２３年底，最高法知識產權法庭共受理涉外當事人案件１６７８件，審結１１９８

件。



＊加快制定知識產權訴訟特別程序法＊



此外，最高人民法院知識產權法庭副庭長、一級高級法官郃中林表示，要完善知識產權審判

體系，這裏面既包括深化國家層面知識產權案件上訴審理機制改革，也包括進一步優化地方知識

產權專門審判機構的布局以及職能配置。健全知識產權審判機制，加快制定知識產權訴訟特別程

序法，尤其是針對專利案件有很多特殊規律和特殊需要。提升知識產權審判能力，要進一步大力

推進知識產權審判隊伍的正規化、專業化、職業化和國際化建設。



