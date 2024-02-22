《經濟通通訊社２２日專訊》羅兵咸永道發表科技、媒體及通訊（ＴＭＴ）行業ＩＰＯ回顧

與展望，顯示２０２３年下半年全球資本市場發展趨緩，內地ＴＭＴ企業ＩＰＯ數量較同年上半

年減少１６宗至５０宗，融資總額則較上半年減少約２５﹒４５％至６１８億元人民幣。

數據又顯示，２０２３年下半年，共有３８家內地內地企業於港股主板上市，總融資額為

２８１億元；當中１０家ＴＭＴ行業企業的總融資額達６８億元，平均融資額為６﹒８２億元，

除虧損企業外，平均首發市盈率為１４倍。



＊今年ＴＭＴ企業ＩＰＯ數量料較去年改善＊



全球科技、媒體及通訊行業主管合夥人周偉然預期，在多項不穩定因素消退後，隨著市場需

求的恢復，加上港交所在去年３月增設１８Ｃ章，相信香港市場將能繼續吸引特專科技企業赴港

上市。他又指，由於許多ＴＭＴ企業背後獲風投機構投資，過去數年市場表現淡靜，ＴＭＴ企業

或透過ＩＰＯ，予風投機構等投資者退出的機會，因此預料今年ＴＭＴ企業ＩＰＯ數量將較

２０２３年改善。



＊國內上市的ＴＭＴ企業市盈率會較海外上市的高＊



中國內地媒體行業主管合夥人蔡智鋒則指出，由於在國內上市的ＴＭＴ企業主要具有解決「

卡脖子」技術的能力，較受國內資金認可，相反前往香港、美國上市的企業受地緣政治影響，令

海外資金不太願意投資，以致海外上市的ＴＭＴ企業市盈率較低。但他透露，已有不少企業與其

接觸，並表示有意來港上市，加上優必選（０９８８０）上市後，相信對包括機械人技術等內地

科技企業赴港上市帶來引導作用。



＊北交所料成ＩＰＯ新亮點，與滬、深三地平衡發展＊



羅兵咸永道指，隨著全面註冊制的穩步推進，２０２３年下半年，國內資本市場依然為內地

ＴＭＴ企業的主要上市選擇地，有２４％的內地ＴＭＴ企業選擇在科創板上市，３２％在創業板

上市，１６％在北京證券交易所掛牌上市，國內主板上市的佔２％，而２６％選擇在香港及海外

上市。

周偉然認為，隨著北交所直接上市新制度的推出，北交所將在２０２４年進入快速發展階段

，並將為中小型科技類企業ＩＰＯ的新亮點，但國內市場體量巨大，卻只有３個股票市場，相信

北交所擴張不會影響滬、深市場，長遠三地市場將趨平衡發展。（ａｃ）



