《環富通基金頻道２２日專訊》惠理基金首席投資總監－多元資產投資鍾慧欣

（Ｋｅｌｌｙ）分享了她對不同資產類別的最新看法。她指，中國政府繼續向市場提供流動性和

支持，盈利下調預計將會觸底。然而，市場氣氛仍然疲弱，投資者仍在等待房地產行業和消費需

求的具體改善。與此同時，美聯儲局發出鷹派訊號後，壓抑了市場對其在３月會議上減息的憧憬

，亞洲資產受到影響。



＊Ａ股正待房產業及消費需求改善，香港經濟仍疲弱＊



美聯儲局發出鷹派訊號後，壓抑了市場對其在３月會議上減息的憧憬。因此，市場將首次減

息的預期延後至５月或６月。此外，２０２４年的總利率預期已由１﹒５％以上調整至

１﹒２５％。由於近期就業數據及薪酬增長持續強勁，加上運輸成本上升帶來通脹回升的風險，

市場將持續調整減息預期。因此，美國國債收益率持續上升。美國股市的市盈率接近２４倍，並

由範圍更集中的股票主導。正如小型股市場所顯示，股市即將出現調整。

中國政府繼續向市場提供流動性和支持，「國家隊」持續向Ａ股ＥＴＦ注入資金。此外，多

個訊號顯示北京有意穩定資本市場，出乎市場意料並在２月５日生效的存款準備金率下調正是第

一步。盈利下調正在觸底，外資流出的趨勢即將結束。然而，只有在政策的具體細節公布後，市

場情緒才會穩定上升。隨著收益率下降，香港的流動性狀況已有所改善。然而，其經濟情況仍然

疲弱。

由於主權財富基金透過北向通購入大量股票，Ａ股市場在觸及５年低位後強勁反彈。Ａ股年

初至今的資金流量已由負轉正，Ａ股市場在北京的支持下正在觸底。然而，市場氣氛仍然疲弱，

而投資者需要看到房地產行業和消費需求出現具體改善才會回歸市場。企業盈利亦正在觸底。由

於市場預期已經達到極度悲觀的水平，盈利超出預期的企業出現大幅波動。



＊亞洲市場盈利勢頭強勁，新興市場股票估值偏高＊



隨著市場調整對美聯儲局減息的預期，美國國債收益率上升，美元走強。中國以外的亞洲市

場的盈利勢頭持續強勁。受惠於強勁的宏觀環境以及大力推動基建的巨額預算，印度也處於結構

性增長周期。由於估值愈來愈高，其他市場的升勢暫時停止。

由於美國可能因強勁的經濟數據和就業市場而避免陷入經濟衰退，加上新興市場的國內經濟

不斷改善，新興市場將持續增長，但估值也有些偏高。

日本央行１月的會議結束後，市場對結束負利率政策和收益率曲線控制的預期推遲至４月或

７月。薪酬改革仍在繼續進行，愈來愈多公司提高薪酬。由於薪酬通脹可能會演變成一股持續的

趨勢，日本央行將繼續面臨調整貨幣政策的壓力。另一方面，公司盈利增長依然強勁，更多公司

的盈利勝預期並上調指引，企業管治改革繼續並取得良好進展。



＊亞洲投資級別及高收益債券收益率將持續調整＊



亞洲投資等級債券由於具有吸引力的收益率水平和負淨發行量，繼續吸引資金流入，信貸息

差在窄幅的水平保持穩定。而隨著息差持續保持在平均水平以上，加上中國房地產行業帶來的影

響已經減弱，亞洲高收益債券市場變得更加活躍。有跡象顯示部分高收益債券發行人經過長時間

的暫停後重返市場，這對亞洲高收益債券市場是健康的發展。

新興市場債券息差進一步收窄，但需求依然強勁。在美國經濟軟著陸的背景下，隨著新興市

場債券的基本因素持續改善，預計新興市場將實現更強勁的增長。但由於市場對減息過於樂觀，

市場需要持續調整過於鴿派的預期，因此上述三種債券的收益率將持續調整。



＊金價升勢過急將續調整，多元資產波動性較低＊



由於市場強烈預期今年將會減息，金價在突破歷史高位後調整。這輪升勢相對過高，而考慮

到絕對利率仍然高企，市場調整迫在眉睫。隨著中東和紅海局勢出現穩定跡象，黃金將繼續面臨

一定壓力。然而，中長線而言，該資產類別仍然是對沖地緣政治風險的理想工具。

與傳統的單一資產或平衡投資組合相比，多元資產策略的波動性較低，但股票、信貸和大宗

商品等風險資產之間的相關性最近急劇增加。在低收益率的不確定環境下，多元資產收益成為投

資者主要的回報來源。（ｗａ）

