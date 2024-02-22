《經濟通通訊２２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中證監：促進量化交易規範健康發展

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滬深交易所２０日發文透露建立健全量化交易監管安排之後，中證監市場監管一司相關人士進一

步表示，下階段出台的量化交易監管系列舉措，將成熟一項、推出一項，並充分加強跟市場各類

投資者溝通交流，把握好工作節奏和力度，促進量化交易規範健康發展。



全面懲處涉上市公司違法犯罪

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最高人民檢察院２１日發布檢察機關高質效履職辦案典型案例，獐子島集團違規披露重要信息案

入列。最高檢表示，要深挖關聯犯罪線索，全面懲處涉上市公司違法犯罪。



國資委要求央企加快布局發展人工智能產業

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「ＡＩ賦能，產業煥新」中央企業人工智能專題推進會近日召開。國務院國資委主任張玉卓提出

，推動中央企業在人工智能領域實現更好發展、發揮更大作用。





《上海證券報》



政策「施工圖」激發經營主體內生動力創新活力

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春節假期後，不少地方搶佔發展先機，出台了推動全年經濟穩固向好的政策措施，通過宏觀政策

、產業政策、優化營商環境等措施，激發各類經營主體的內生動力和創新活力，推動一季度經濟

快速起勢。



量化交易監管「組合拳」強調趨利避害

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繼建立量化交易報告制度後，滬深交易所從制度端、准入端、交易端、信息端、機構端等方面推

出一攬子舉措，進一步加強量化交易監管的針對性和精準性。



３天５２家滬市公司推出回購增持計畫

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據統計， ２月１９日以來，已有５２家滬市公司披露新的回購或增持方案，其中滬市主板３７

家、科創板１５家。截至目前，滬市共有７１７家次的回購增持方案正在推進中，待回購增持的

上限或將達到７３５億元人民幣。





《證券時報》



民營經濟促進法起草工作已啟動

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司法部部長賀榮２１日在民營經濟促進法立法座談會上表示，民營經濟促進法起草工作已經啟動

，要堅持開門納言、匯集眾智，廣泛聽取意見，遵守立法程序，提高立法質效，凝聚各方共識和

力量，制定一部務實、管用、操作性強的法律。



量化交易監管將出「組合拳」，成熟一項推出一項

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量化交易將迎來系統性的監管舉措。中證監市場監管一司相關人士表示，本次推出的量化交易監

管「組合拳」力度大，從多個維度加強監管，基本覆蓋量化交易業務運作的主要環節。下一階段

出台的量化交易監管系列舉措，將成熟一項、推出一項。



量化私募淨值快速回升，贖回壓力漸趨緩解

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昨日，微盤股指數上漲４﹒４８％，節後累計漲幅已逾１４％。此前遭遇大幅回撤的量化私募產

品淨值修復加快，贖回壓力已有所緩解。（ｌｃ）

