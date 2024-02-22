《神州經脈》傳中證監再對金融機構下達多條窗口指導，限制賣出Ａ股，包括禁止在早盤開

盤和下午收盤半小時內淨賣出股票。維穩格局持續加上能源股領升，惟銀行股受行業數據拖累，

早段下跌，直至午後市況進一步轉佳，滬綜指升幅突破１％，全日（２２日）收市更升

１﹒２７％，報２９８８﹒３６點，三千關前繼續穩紮穩打，深成指則升０﹒７６％，創業板指

倒升０﹒３１％。

交投氣氛轉弱，兩市全日成交８２２４億元（人民幣．下同），按日大減１６﹒１％，陸股

通全日淨流入約３７億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１８５９，較上個交易日４時３０分收盤

價升２８點子，兩連升，續創２月２日以來近三周新高，全日在７﹒１８５１至７﹒１９４３之

間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１０１８，較上個交易日升１２點子，兩連升，創２月２

日以來近三周新高，與市場預測偏離仍有逾８００點，上個交易日報７﹒１０３０。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 廣州市南沙區萬頃沙鎮瀝心沙大橋橋墩今日清晨５時３０分左右遭一艘無載貨的貨櫃船碰

撞，橋面斷裂，有車墮下，包括一輛貨車和一輛無載客巴士，船主已被控制。據廣州市海上搜救

中心通報，截至今日上午１０時，經初步調查，涉事故車輛４輛，電動摩托車１輛，其中２輛車

落水，其他３輛落至船上；２人獲救，２人死亡，１名船員受輕微傷，３人失聯。事故原因正在

調查，救援工作正全力有序開展。涉事貨櫃船所屬公司為佛山良輝船務服務有限公司，該公司工

作人員指，涉事船長並非公司員工，涉事船屬於公司掛靠船隻，目前正配合政府處理此事。



２﹒ 內地再出招打擊沽空，外電引述知情人士表示，中國證券監管機構就穩定資本市場運行強

化監管舉措，包括限制主要金融機構在Ａ股早盤開盤和下午收盤的半小時內淨賣出股票。另外，

中證監和滬深交易所已成立監察做空資金的專門團隊，通過窗口指導機構禁止通過股指期貨做空

Ａ股獲利或集中賣出等。中證監還要求部分券商撤回面向做空客戶的融券交易，部分量化基金多

空收益互換（ＤＭＡ）產品仍被限制降低股票倉位。還有另一份窗口指導告知對沖基金不要下達

集中賣出指令。



３﹒ 環球同業銀行金融電訊協會（ＳＷＩＦＴ）交易數據顯示，２０２４年１月，人民幣國際

支付份額４﹒５１％，維持位居全球支付最活躍貨幣的第四位。２０２３年１２月人民幣國際支

付份額由１１月的４﹒６１％最高佔比紀錄，降至４﹒１４％，２０２４年１月再回升至

４﹒５１％，為歷史次高水平。



４﹒ 據《路透》引述消息人士稱，美國正加大對中國芯片製造商的打擊力度。在華為推出

Ｍａｔｅ ６０ Ｐｒｏ手機後，美國商務部要求當地企業停止向中芯國際旗下中芯南方

（ＳＭＩＣ Ｓｏｕｔｈ）出口更多芯片製造材料，眾多美企已停止向中芯南方供貨。有專家指

，中芯南方是中芯國際唯一具備為Ｍａｔｅ ６０ Ｐｒｏ生產７納米芯片能力的工廠。不過，

供應商Ｅｎｔｅｇｒｉｓ每年仍向中芯南方供應數以百萬美元計的芯片原材料。

Ｅｎｔｅｇｒｉｓ表示，公司獲得美國商務部授予出口許可後才向中芯南方供貨，在近期收到美

國商務部暫停授予出口許可後，已經停止向中芯南方供應物料。



５﹒ 在人行將五年期以上ＬＰＲ（貸款市場報價利率）下調２５基點、創ＬＰＲ史上最大單次

降幅後，據報吉林、廣西等地銀行近日密集發布存款利率調整公告，對一年期、三年期和五年期

的存款利率進行下調，下調幅度為１０個基點至６０個基點不等。其中廣西的桂林銀行是今年以

來第二次調整存款利率，經調整後５年期存款產品執行利率從３﹒３５％下調至３﹒２％；吉林

榆樹農村商業銀行活期存款利率利率執行上限下調至０﹒２％，三年及五年期利率下調至

２﹒７％。



６﹒ １月Ａ場股災行情令不少投資者損失慘重，尤其是小盤股遭連日血洗，令不少專注ＤＭＡ

對沖策略的私募面臨巨大贖回壓力。據私募排排網信息顯示，截至今日，國內百億級私募基金數

量已經降至９８家，是２０２１年１１月以來首次跌穿１００關。資料顯示，今年以來共計１０

家私募基金掉出梯隊，其中不乏漢和資本、勤辰資產、運舟資產、正圓投資等知名私募。內媒引

述業內人士指，這無疑是去年以來行業洗牌的縮影。



７﹒ 華為今日正式發布最新折疊手機Ｐｏｃｋｅｔ ２，支持超強靈犀通信技術，搭向日葵電

磁場疊加技術，信號對比ｉＰｈｏｎｅ １５ Ｐｒｏ Ｍａｘ大幅領先；支持雙向北斗衛星消

息，是業內首款支持衛星通信的小折疊手機。折疊位採用玄武水滴鉸鏈設計，使手機平整度提升

６２％，媲美直板機。Ｐｏｃｋｅｔ ２還首創全焦段ＸＭＡＧＥ四攝，擁３倍長焦鏡頭。此外

，華為常務董事、終端ＢＧ ＣＥＯ、智能汽車解決方案ＢＵ董事長余承東表示，下一個鴻蒙版

本會在今年秋天到來，性能至少能有３０％的提升。



８﹒ 東風集團旗下豪華電動越野品牌猛士科技與華為今日宣布，雙方正式簽署戰略合作協議，

將推動實現各自領域的產業資源共享，建立共促發展、互利共贏的長期戰略合作夥伴關係。猛士

科技稱，目前雙方還在討論合作模式，會優先考慮零部件或ＨＩ（Ｈｕａｗｅｉ

Ｉｎｓｉｄｅ）模式。（ｓｌ）

