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AH股新聞

22/02/2024 17:03

《鍾之日記》股市續見升，內銀息差減

　　《鍾之日記》２月２２日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。
　
　　傳中證監再對金融機構下達多條窗口指導，限制賣出Ａ股，包括禁止在早盤開盤和下午收盤
半小時內淨賣出股票。維穩格局持續加上能源股領升，惟銀行股受行業數據拖累，早段下跌，直
至午後市況進一步轉佳，滬綜指升幅突破１％，全日收市更升１﹒２７％，報２９８８﹒３６點
，三千關前繼續穩紮穩打，深成指則升０﹒７６％，創業板指倒升０﹒３１％。
　　交投氣氛轉弱，兩市全日成交８２２４億元人民幣，按日大減１６﹒１％，陸股通全日淨流
入約３７億元人民幣。
　　關注私募基金面臨回撤甚至清盤壓力，據私募排排網信息顯示，目前國內百億級私募基金數
量已經降至９８家，是２０２１年１１月以來首次跌穿１００家。經過１月股災行情，不少量化
私募產品虧損率超過３０％，多家量化龍頭被傳清盤甚至破產，不過業界人士指情況可能有所誇
大。
　
＊港股連升三日，百天線前埋伏＊
　
　　港股今日連升第三日。港股先開１３點，最多跌７８點，其後跟隨Ａ股倒升，並以全日最高
位１６７４２收市，升２３９或１﹒４５％，但１００天線（現１６７７５）位置仍見強阻力。
　　中升控股（００８８１）收升７﹒５％，報１４﹒９２元，為全日最強藍籌；攜程
（０９９６１）升７﹒３％，升勢緊隨其後。
　
＊內銀淨息差創新低，利潤有隱憂＊
　
　　國家金融監管總局公布《２０２３年四季度銀行業保險業主要監管指標數據情況》，
２０２３年第四季末商業銀行淨息差為１﹒６９％，再創歷史新低，且按季進一步收窄４個基點
，收窄幅度略有增大。總結全年，商業銀行淨息差按年急跌２２點子。
　　按銀行類別看，大行、股份行淨息差分別為１﹒６２％、１﹒７６％，分別按季下降４個基
點、５個基點，城商行息差壓力最大，淨息差只有１﹒５７％，按季下降３個基點；民營銀行、
農商行淨息差為４﹒３９％、１﹒９％，分別較三季度上升１８個基點和１個基點。
　　人民銀行本周將五年期以上ＬＰＲ（貸款市場報價利率）下調至３﹒９５％，下調２５基點
，創ＬＰＲ史上最大單次降幅，再對商業銀行帶來壓力。中泰證券銀行業研究團隊此前發布研報
測算，人行此舉對上市銀行２０２４年淨息差拖累７個基點，對營收增速拖累３﹒３％，利潤增
速拖累７﹒４％。
　　然而市況造好，四大內銀股價仍升，建行（００９３９）漲１﹒９％，農行（０１２８８）
升１﹒２％，中行（０３９８８）升１％，工行（０１３９８）升０﹒７％。
　
＊「煤炭＋三桶油」抗寒＊
　
　　內地寒潮持續，中央氣象台發布冰凍、寒潮及暴雪等多個預警，全國合共１６０多個路段已
封閉，國鐵廣州局計劃停運京廣高鐵等路線列車，寧夏多條高速公路亦實施臨時管制措施，江蘇
推遲學校復課日期等。
　　寒潮之下，煤炭股借勢炒起，易大宗（０１７３３）漲１１％，兗礦能源（０１１７１）漲
近９％，中國神華　（０１０８８）升５％。
　　石油股亦全面造好，中東衝突帶動油價炒作，隔晚紐油升１﹒１％或８７美仙，報每桶
７７﹒９１美元。天然氣期貨價格觸低反彈，大升１２﹒５％，創下２０２２年７月以來最大單
日升幅。中海油（００８８３）漲近６％，最高見１６﹒３４元的新高，中石油（００８５７）
收升５﹒７％，連升五日，中石化（００３８６）升３﹒５％。
　
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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