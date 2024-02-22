《鍾之日記》２月２２日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



傳中證監再對金融機構下達多條窗口指導，限制賣出Ａ股，包括禁止在早盤開盤和下午收盤

半小時內淨賣出股票。維穩格局持續加上能源股領升，惟銀行股受行業數據拖累，早段下跌，直

至午後市況進一步轉佳，滬綜指升幅突破１％，全日收市更升１﹒２７％，報２９８８﹒３６點

，三千關前繼續穩紮穩打，深成指則升０﹒７６％，創業板指倒升０﹒３１％。

交投氣氛轉弱，兩市全日成交８２２４億元人民幣，按日大減１６﹒１％，陸股通全日淨流

入約３７億元人民幣。

關注私募基金面臨回撤甚至清盤壓力，據私募排排網信息顯示，目前國內百億級私募基金數

量已經降至９８家，是２０２１年１１月以來首次跌穿１００家。經過１月股災行情，不少量化

私募產品虧損率超過３０％，多家量化龍頭被傳清盤甚至破產，不過業界人士指情況可能有所誇

大。



＊港股連升三日，百天線前埋伏＊



港股今日連升第三日。港股先開１３點，最多跌７８點，其後跟隨Ａ股倒升，並以全日最高

位１６７４２收市，升２３９或１﹒４５％，但１００天線（現１６７７５）位置仍見強阻力。

中升控股（００８８１）收升７﹒５％，報１４﹒９２元，為全日最強藍籌；攜程

（０９９６１）升７﹒３％，升勢緊隨其後。



＊內銀淨息差創新低，利潤有隱憂＊



國家金融監管總局公布《２０２３年四季度銀行業保險業主要監管指標數據情況》，

２０２３年第四季末商業銀行淨息差為１﹒６９％，再創歷史新低，且按季進一步收窄４個基點

，收窄幅度略有增大。總結全年，商業銀行淨息差按年急跌２２點子。

按銀行類別看，大行、股份行淨息差分別為１﹒６２％、１﹒７６％，分別按季下降４個基

點、５個基點，城商行息差壓力最大，淨息差只有１﹒５７％，按季下降３個基點；民營銀行、

農商行淨息差為４﹒３９％、１﹒９％，分別較三季度上升１８個基點和１個基點。

人民銀行本周將五年期以上ＬＰＲ（貸款市場報價利率）下調至３﹒９５％，下調２５基點

，創ＬＰＲ史上最大單次降幅，再對商業銀行帶來壓力。中泰證券銀行業研究團隊此前發布研報

測算，人行此舉對上市銀行２０２４年淨息差拖累７個基點，對營收增速拖累３﹒３％，利潤增

速拖累７﹒４％。

然而市況造好，四大內銀股價仍升，建行（００９３９）漲１﹒９％，農行（０１２８８）

升１﹒２％，中行（０３９８８）升１％，工行（０１３９８）升０﹒７％。



＊「煤炭＋三桶油」抗寒＊



內地寒潮持續，中央氣象台發布冰凍、寒潮及暴雪等多個預警，全國合共１６０多個路段已

封閉，國鐵廣州局計劃停運京廣高鐵等路線列車，寧夏多條高速公路亦實施臨時管制措施，江蘇

推遲學校復課日期等。

寒潮之下，煤炭股借勢炒起，易大宗（０１７３３）漲１１％，兗礦能源（０１１７１）漲

近９％，中國神華 （０１０８８）升５％。

石油股亦全面造好，中東衝突帶動油價炒作，隔晚紐油升１﹒１％或８７美仙，報每桶

７７﹒９１美元。天然氣期貨價格觸低反彈，大升１２﹒５％，創下２０２２年７月以來最大單

日升幅。中海油（００８８３）漲近６％，最高見１６﹒３４元的新高，中石油（００８５７）

收升５﹒７％，連升五日，中石化（００３８６）升３﹒５％。





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