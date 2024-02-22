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AH股新聞

22/02/2024 08:38

【大國博弈】華府據報禁美企出口芯片製造原料予中芯國際

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據《路透》引述消息人士稱，美國正加大對中國芯片製造商的
打擊力度。在華為推出Ｍａｔｅ　６０　Ｐｒｏ手機後，美國商務部要求當地企業停止向中芯國
際（００９８１）出口更多芯片製造材料。
　
＊供應商Ｅｎｔｅｇｒｉｓ收商務部暫停供貨信函＊
　
　　一名華府消息人士指出，在中美兩國近年關係緊張影響下，眾多美企已停止向中芯南方
（ＳＭＩＣ　Ｓｏｕｔｈ）供貨。有專家指，中芯南方是中芯國際唯一具備為Ｍａｔｅ　６０　
Ｐｒｏ生產７納米芯片能力的工廠。
　　但供應商Ｅｎｔｅｇｒｉｓ每年仍向中芯南方供應數以百萬美元計的芯片原材料，有關供應
安排符合美國法例。
　　惟Ｅｎｔｅｇｒｉｓ最新接受傳媒查詢時表示，公司一直在獲得美國商務部授予出口許可後
，才向ＳＭＩＣ　Ｓｏｕｔｈ供貨，在近期收到美國商務部暫停授予出口許可後，已經停止向
ＳＭＩＣ　Ｓｏｕｔｈ供應物料。
　　Ｅｎｔｅｇｒｉｓ總部位於馬薩諸塞州，生產過濾器、氣體、化學品和用於處理晶圓的產品
，這些是製造芯片的基石。Ｅｎｔｅｇｒｉｓ說，公司關注並遵守影響芯片行業的國際貿易「快
速發展的監管要求」。
　　中芯國際未有回應路透查詢。美國白宮及商務部拒評上述消息。
　　另中國駐美大使館對此回應稱，華府針對中國企業實施的限制措施，超越了經濟脅迫層面的
行為，最終只會自食其果，「我們敦促美方停止過度渲染國家安全概念，停止濫用國家力量壓制
中國企業。」（ｒｙ）

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