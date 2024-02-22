《經濟通通訊社２２日專訊》據《財新網》報道，廣州上月底優化限購政策，購房者若將存

量房掛牌出租或出售，限購指標即可核減。在地方政府政策帶動下，廣州多家銀行對「首套房」

的認定標準也逐漸寬鬆。

如今在廣州部分銀行申請房貸，在不突破「只有兩套房可以申請房貸」的「紅線」下，「首

套房」和「二套房」的信貸政策幾乎沒有區別。



＊掛牌租售未清還貸款住房，可申首套房貸款＊



一名知情人士稱，哪怕購房者已有兩套住房，只要其中一套的貸款已經還清，且另一套貸款

未還清的住房掛牌出租或出售，購房者憑租賃備案手續或者存量房交易系統房源信息編碼，就可

以申請在購買第三套住房時享受首套房的信貸政策。

這意味著，廣州從２０２３年８月中旬起執行的「認房不認貸」政策，在市場實際操作中出

現了進一步鬆動。

一名中介人士指，現時支持「租一買一」和「賣一買一」，居民家庭若有意願繼續購買住房

，只需要將原有房屋辦理「租賃登記備案手續」或者「掛牌計劃出售」即可，「最後是不是真的

出租或者出售，都不重要了」。

有地產行業專家表示，「此前市場普遍認為廣州放鬆限購，允許大家購買第三套房或者更多

套房，但都得支付全款。」但從春節前開始，廣州即有部分銀行根據廣州市政府發布的前述政策

，按照「首套房」貸款標準，為購買第三套房的客戶提供房貸服務。為了銷售房產，房企聯合中

介為部分購房者提供「租一買一」或者「賣一買一」的一條龍服務，幫助其拿到租房備案或者售

房備案編碼。

銀行界人士則稱，對於部分願意按照市政府政策制定房貸政策的銀行而言，考察購房人的還

款能力是審核房貸時的重點，「而不是他們究竟買了幾套房」。（ｒｙ）

