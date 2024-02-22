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AH股新聞

22/02/2024 16:42

《大灣區》針對廣州瀝心沙大橋事故，廣東保險業開通理賠綠色通道

　　《經濟通通訊社２２日專訊》今日清晨５時３０分左右，廣州市南沙區瀝心沙大橋發生集裝
箱船撞斷橋梁事故，有４輛汽車，１輛電動摩托車從橋面掉下，其中２輛車落水，其他３輛落至
船上。截至目前，２人獲救，２人死亡，１名船員受輕微傷，３人失聯。
　　最新消息指，造成瀝心沙大橋橋面斷裂的集裝箱船由東海航運保險公司承保，相關核賠工作
正在同步開展。國家金監總局廣東監管局第一時間敦促各保險機構迅速從船、橋、車、人四個方
面開展排查，包括船舶險、企財險、責任險、車險、意外險等相關險種，要求按照「特事特辦、
急事急辦」的原則，開通理賠綠色通道，全方位做好保險理賠應對準備。
　　另據《中國新聞周刊》報道，涉事船所屬公司為佛山良輝船務服務有限公司，該公司工作人
員指該船長並非公司員工，涉事船屬於公司掛靠船隻，目前正配合政府處理此事。
　
＊墮橋司機駕駛頭班車開往總站，該線乘客多為學生＊
　
　　今次事件中有巴士墮橋，廣州巴士集團發公告稱，南沙巴士車隊駕駛員梁金華，今日駕駛粵
Ａ０８３８６Ｄ（自編號Ｎ１７０４９）車，執行由南沙９路短線珠江街（珠江二路）站開往團
結圍總站的營運任務，行駛至涉事大橋時，大橋受橋下船隻撞擊斷裂，隨後掉落，當時車上只有
駕駛員１人。
　　與梁金華同車隊的另一駕駛員同事接受採訪時說，梁金華所駕駛車輛為頭班車，車隊內首班
車排班輪替進行，平時乘客以島上學生為主。該同事說，梁金華４０多歲，是車隊老成員，形容
他為「好人一個」。（ｒｙ）

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