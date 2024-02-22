《經濟通通訊社２２日專訊》傳中證監再對金融機構下達多條窗口指導，限制賣出Ａ股，包
括禁止在早盤開盤和下午收盤半小時內淨賣出股票。維穩格局持續加上能源股領升，惟銀行股受
行業數據拖累下跌，滬綜指半日仍收升０﹒４９％，報２９６５﹒４８點，深成指升０﹒１９％
，創業板指則回吐０﹒２８％。
交投氣氛稍轉弱，兩市半日成交５０６２億元（人民幣．下同），較上日（２１日）同時段
成交減少８﹒３％，陸股通半日淨流入約１６億元。
人民銀行今日進行５８０億元７天期逆回購，淨回籠１９７０億元，自龍年展開逆回購操作
以來連續５天共收水９９６０億元。
＊城商行走軟，大行微跌＊
國家金融監管總局公布《２０２３年四季度銀行業保險業主要監管指標數據情況》，
２０２３年第四季末商業銀行淨息差為１﹒６９％，再創歷史新低，且按季進一步收窄４個基點
，收窄幅度略有增大。總結全年，商業銀行淨息差按年急跌２２點子。
其中城商行息差壓力最大，淨息差只有１﹒５７％，按季下降３個基點。滬深城商行普遍跌
，寧波銀行（深：００２１４２）挫２﹒１％，齊魯銀行（滬：６０１６６５）跌１﹒８％，常
熟銀行（滬：６０１１２８）跌１％，無錫銀行（滬：６００９０８）跌０﹒９％，江陰銀行
（深：００２８０７）跌０﹒８％，張家港行（深：００２８３９）、貴陽銀行
（滬：６０１９９７）跌０﹒７％。
大行淨息差為１﹒６２％，按季下降４個基點。建設銀行（滬：６０１９３９）跌０﹒７％
，中國銀行（滬：６０１９８８）跌０﹒４％，工商銀行（滬：６０１３９８）跌０﹒２％，農
業銀行（滬：６０１２８８）無升跌。
＊中電信走高，建超大規模算力服務器＊
煤炭股今早領漲，平煤股份（滬：６０１６６６）漲８﹒５％，雲煤能源
（滬：６００７９２）升８％，山西焦煤（深：０００９８３）升７﹒４％，新集能源
（滬：６０１９１８）升７﹒３％，淮北礦業（滬：６００９８５）升６﹒７％，晉控煤業
（滬：６０１００１）升５﹒４％，兗礦能源（滬：６００１８８）升５﹒３％。
據內媒引述知情人士指，中國電信（滬：６０１７２８）已在上海規劃建設可支持萬億參數
大模型訓練的智算中集群中心，單池新建國產算力達１００００卡，是首個支持單池萬卡的國產
超大規模算力液冷服務器。中國電信Ａ股升２﹒５％，Ａ股聯通（滬：６０００５０）則升
３﹒８％，中國移動Ａ（滬：６００９４１）微升０﹒１％。（ｅｙ）
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