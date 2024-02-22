《經濟通通訊社２２日專訊》Ａ股市場午後升幅擴大，滬綜指現漲０﹒８８％，報
２９７６﹒９３點，滬深３００指數升０﹒５９％，深成指升０﹒３９％，創業板指續跌
０﹒０７％。上海Ｂ股升０﹒３８％，深圳Ｂ股升０﹒４１％，陸股通淨流入約１５億元人民幣
。
「三桶油」持續走強，中國海油（滬：６００９３８）漲超４％，高見２５﹒７６元人民幣
，創歷史新高，中國石油（滬：６０１８５７）漲近４％，中國石化（滬：６０００３８）漲超
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22/02/2024 13:42
《Ａ股行情》滬綜指午後升幅擴至０﹒８８％，中國海油Ａ股創新高
《經濟通通訊社２２日專訊》Ａ股市場午後升幅擴大，滬綜指現漲０﹒８８％，報
２９７６﹒９３點，滬深３００指數升０﹒５９％，深成指升０﹒３９％，創業板指續跌
０﹒０７％。上海Ｂ股升０﹒３８％，深圳Ｂ股升０﹒４１％，陸股通淨流入約１５億元人民幣
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「三桶油」持續走強，中國海油（滬：６００９３８）漲超４％，高見２５﹒７６元人民幣
，創歷史新高，中國石油（滬：６０１８５７）漲近４％，中國石化（滬：６０００３８）漲超
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