《經濟通通訊社２２日報道》傳中證監再對金融機構下達多條窗口指導，限制賣出Ａ股，包

括禁止在早盤開盤和下午收盤半小時內淨賣出股票。維穩格局持續加上能源股領升，惟銀行股受

行業數據拖累，早段下跌，直至午後市況進一步轉佳，滬綜指升幅突破１％，全日收市更升

１﹒２７％，報２９８８﹒３６點，三千關前繼續穩紮穩打，深成指則升０﹒７６％，創業板指

倒升０﹒３１％。

交投氣氛轉弱，兩市全日成交８２２４億元（人民幣．下同），按日大減１６﹒１％，陸股

通全日淨流入約３７億元。

人民銀行今日進行５８０億元７天期逆回購，淨回籠１９７０億元，自龍年展開逆回購操作

以來連續５天共收水９９６０億元。

關注私募基金面臨回撤甚至清盤壓力，據私募排排網信息顯示，目前國內百億級私募基金數

量已經降至９８家，是２０２１年１１月以來首次跌穿１００家。經過１月股災行情，不少量化

私募產品虧損率超過３０％，多家量化龍頭被傳清盤甚至破產，不過業界人士指情況可能有所誇

大。



＊寒潮推高煤炭板塊＊



內地寒潮持續，中央氣象台發布冰凍、寒潮及暴雪等多個預警，全國合共１６０多個路段已

封閉，國鐵廣州局計劃停運京廣高鐵等路線列車，寧夏多條高速公路亦實施臨時管制措施，江蘇

推遲學校復課日期等。煤炭股領漲，雲煤能源（滬：６００７９２）、平煤股份

（滬：６０１６６６）漲停，新集能源（滬：６０１９１８）升９﹒３％，山西焦煤

（深：０００９８３）升８﹒８％，安源煤業（滬：６００３９７）升７﹒８％，晉控煤業

（滬：６０１００１）升７﹒３％，兗礦能源（滬：６００１８８）揚６﹒６％。

連帶石油股炒高，中國石油（滬：６０１８５７）飆５﹒７％，中國海油

（滬：６００９３８）升３％，中國石化（滬：６０００２８）升２﹒７％。

中國電信（滬：６０１７２８）已在上海規劃建設可支持萬億參數大模型訓練的智算中集群

中心，是首個支持單池萬卡的國產超大規模算力液冷服務器，中國電信Ａ股升２﹒８％；國資雲

概念落鑊，銅牛信息（深：３００８９５）、國投智能（深：３００１８８）飆兩成漲停，雲賽

智聯（滬：６００６０２）、卓朗科技（滬：６００２２５）、特發信息（深：００００７０）

、中公高科（滬：６０３８６０）、川網傳媒（深：３００９８７）集體升一成漲停。



＊銀行股午後跌幅收窄＊



國家金融監管總局公布《２０２３年四季度銀行業保險業主要監管指標數據情況》，

２０２３年第四季末商業銀行淨息差為１﹒６９％，再創歷史新低，且按季進一步收窄４個基點

，收窄幅度略有增大。總結全年，商業銀行淨息差按年急跌２２點子。

其中城商行息差壓力最大，淨息差只有１﹒５７％，按季下降３個基點。滬深城商行早市跌

，午後升跌互見，寧波銀行（深：００２１４２）挫１﹒４％，齊魯銀行（滬：６０１６６５）

跌０﹒９％，常熟銀行（滬：６０１１２８）跌０﹒６％，貴陽銀行（滬：６０１９９７）跌

０﹒４％，惟成都銀行（滬：６０１８３８）升２﹒３％，江蘇銀行（滬：６００９１９）升

１﹒２％。

大行淨息差為１﹒６２％，按季下降４個基點。建設銀行（滬：６０１９３９）跌０﹒１％

，中國銀行（滬：６０１９８８）跌０﹒２％，工商銀行（滬：６０１３９８）升０﹒２％，農

業銀行（滬：６０１２８８）升０﹒５。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３４８６﹒６７ ＋０﹒８６

上證綜合指數 ２９８８﹒３６ ＋１﹒２７ ３６５２﹒６４

上證Ａ股指數 ３１３２﹒８６ ＋１﹒２７

深證成份指數 ９０４３﹒７５ ＋０﹒７６ ４５７１﹒２４

深圳創業板指數 １７５７﹒８７ ＋０﹒３１

上證Ｂ股指數 ２５３﹒８１ ＋０﹒５１ １﹒９０

深證Ｂ股指數 １０５０﹒０４ ＋０﹒４４ ０﹒６７

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