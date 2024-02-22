《經濟通通訊社２２日專訊》英偉達周三公布亮眼財報，營收和利潤連續三個季度締造新高

紀錄，財測也優於市場預期，顯示人工智能仍是主流趨勢。Ａ股英偉達概念股衝高，首都在線

（深：３００８４６）升１５％，青雲科技（滬：６８８３１６）升９﹒４％，浪潮信息

（深：０００９７７）漲８﹒２％，神州數碼（深：００００３４）、勝宏科技

（深：３００４７６）、鴻博股份（深：００２２２９）均升逾６％，中富通

（深：３００５６０）、順網科技（深：３００１１３）、科大訊飛（深：００２２３０）等漲

幅居前。



＊中國地區數據中心收入佔比降至個位數＊



內媒報道指，英偉達高管在業績說明會上表示，第四財季中國市場在數據中心收入中佔比屬

個位數，預計下一財季保持在類似範圍。除中國外，來自其他地區的數據中心增長都很強勁。

根據資料顯示，過往財季，英偉達來自中國等受晶片限令影響的國家和地區的數據業務收入

，貢獻百分比約２０％－２５％。

英偉達方面指，中國地區的數據中心收入顯著下降，目前公司還未有從美國政府獲得向華供

貨的許可證，但已經開始向中國地區運送相關替代產品。（ｒｙ）

