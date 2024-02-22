《經濟通通訊社２２日專訊》農曆新年後內地財經界最大話題，必然是內地量化私募「四大

天王」遭遇業績翻車＋監管開刀的雙重打擊。

１月Ａ場小盤股暴跌，到２月初中證５００和中證１０００指數在國家隊救市下大幅拉升，

導致ＤＭＡ對沖策略「雙向失血」，不少產品虧損率超過３０％，量化私募巨頭們在春節前面臨

巨大贖回壓力。靈均因周一（２０日）快速掟貨導致股市下跌，結果被兩大交易所限制交易並啟

動公開譴責程序，至於另外三天王九坤、幻方、明汯亦被傳要清盤甚至欠下巨債破產。

九坤投資發布產品運作說明稱，由於公司量化產品持倉高度分散，遇到漲幅非常集中的極端

歷史行情時，多頭策略受此影響發生較大的超額回撤，而多空配置、中性策略的空頭頭寸在基差

收斂的情況下也產生虧損。九坤投資指出，雖然目前公司策略短期承壓，但偶發的極端行情並不

會顛覆團隊的整體實力，公司將密切關注市場變化、技術指標變化等，力爭及時、適當地應對新

的情況，並及時與投資人做好溝通。

幻方則於近日發布的產品運作說明中稱，近期幻方產品超額回撤較大，主要原因是面對不同

環境策略應對不理想，在面對短期極端市場未表現出較好的適應性，基於全市場選股構造的投資

組合與指數差距較大，形成了明顯的超額回撤。公司在春節前一周已收緊了整體風控，防止小市

值股票出現極端流動性危機時對於投資組合的衝擊。

至於明汯此前回應內媒稱，明汯破產清算等相關傳聞均屬謠言。

量化交易即程式交易，由機構投資者利用電腦技術並採用數學模型實現投資策略，實現不用

「盯市」也能做交易，量化交易此前在Ａ股大行其道，推高Ａ股成交量，然而亦因其高頻、密集

的交易特色，被指是Ａ股自去年下半年以來下跌行情的「戰犯」。（ｅｙ）

