《經濟通通訊社２２日專訊》國家金融監管總局公布《２０２３年四季度銀行業保險業主要

監管指標數據情況》，２０２３年第四季末商業銀行淨息差為１﹒６９％，再創歷史新低，且按

季進一步收窄４個基點，收窄幅度略有增大。總結全年，商業銀行淨息差按年急跌２２點子。

按銀行類別看，大行、股份行淨息差分別為１﹒６２％、１﹒７６％，分別按季下降４個基

點、５個基點，城商行息差壓力最大，淨息差只有１﹒５７％，按季下降３個基點；民營銀行、

農商行淨息差為４﹒３９％、１﹒９％，分別較三季度上升１８個基點和１個基點。

人民銀行本周將五年期以上ＬＰＲ（貸款市場報價利率）下調至３﹒９５％，下調２５基點

，創ＬＰＲ史上最大單次降幅，至於一年期ＬＰＲ則維持３﹒４５％不變，連續六個月持平。

中國貨幣部門採取「擠牙膏」式的寬鬆政策，仍對商業銀行帶來淨息差下行的壓力。中泰證

券銀行業研究團隊此前發布研報測算，長端利率下降２５基點對上市銀行２０２４年淨息差拖累

７個基點；對營收增速拖累３﹒３％，利潤增速拖累７﹒４％；光大證券報告指，存量貸款特別

是年初集中重定價將對２０２４年一季度淨息差形成衝擊，城投化債「降息展期」等安排也將擠

壓銀行淨息差，滾動重定價拖累加劇，不過部分銀行淨息差下行壓力有望邊際緩釋。（ｅｙ）

