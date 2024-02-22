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AH股新聞

22/02/2024 11:03

【數據解讀】去年底內銀淨息差再創新低，按年收窄２２點子

　　《經濟通通訊社２２日專訊》國家金融監管總局公布《２０２３年四季度銀行業保險業主要
監管指標數據情況》，２０２３年第四季末商業銀行淨息差為１﹒６９％，再創歷史新低，且按
季進一步收窄４個基點，收窄幅度略有增大。總結全年，商業銀行淨息差按年急跌２２點子。
　　按銀行類別看，大行、股份行淨息差分別為１﹒６２％、１﹒７６％，分別按季下降４個基
點、５個基點，城商行息差壓力最大，淨息差只有１﹒５７％，按季下降３個基點；民營銀行、
農商行淨息差為４﹒３９％、１﹒９％，分別較三季度上升１８個基點和１個基點。
　　人民銀行本周將五年期以上ＬＰＲ（貸款市場報價利率）下調至３﹒９５％，下調２５基點
，創ＬＰＲ史上最大單次降幅，至於一年期ＬＰＲ則維持３﹒４５％不變，連續六個月持平。
　　中國貨幣部門採取「擠牙膏」式的寬鬆政策，仍對商業銀行帶來淨息差下行的壓力。中泰證
券銀行業研究團隊此前發布研報測算，長端利率下降２５基點對上市銀行２０２４年淨息差拖累
７個基點；對營收增速拖累３﹒３％，利潤增速拖累７﹒４％；光大證券報告指，存量貸款特別
是年初集中重定價將對２０２４年一季度淨息差形成衝擊，城投化債「降息展期」等安排也將擠
壓銀行淨息差，滾動重定價拖累加劇，不過部分銀行淨息差下行壓力有望邊際緩釋。（ｅｙ）

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