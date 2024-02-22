《經濟通通訊社２２日專訊》在人行將五年期以上ＬＰＲ（貸款市場報價利率）下調２５基

點、創ＬＰＲ史上最大單次降幅後，據報吉林、廣西等地銀行近日密集發布存款利率調整公告，

對一年期、三年期和五年期的存款利率進行下調，下調幅度為１０個基點至６０個基點不等。

例如吉林榆樹農村商業銀行表示，根據利率市場化需求，該行決定從今日起統一調整活期存

款、三年及五年期整存整取定期存款利率執行上限，活期存款利率下調至０﹒２％；三年及五年

期利率下調至２﹒７％。

廣西柳州銀行公告指，該行於昨日（２１日）起對部分存款產品執行利率進行調整，其中一

年期定存利率從２﹒２５％下調至２﹒１５％，三年期定存利率從３﹒４％下調至３﹒２％，五

年期定存利率從３﹒８％下調至３﹒２％；同樣位於廣西的桂林銀行，則是今年以來第二次調整

存款利率，經調整後５年期存款產品執行利率從３﹒３５％下調至３﹒２％；另外，廣西鹿寨農

商行、來賓農商銀行、廣西馬山農商行、廣西武宣農商行、南寧興寧長江村鎮銀行、桂林國民村

鎮銀行等多家銀行均公告稱將調整存款挂牌利率。

內媒報道指，銀行根據自身經營情況，對存款利率進行靈活調整較為正常，展望後市，考慮

到銀行面臨的淨息差壓力，存款利率仍有進一步調降空間。

國家金融監管總局最新公布，２０２３年第四季末商業銀行淨息差為１﹒６９％，再創歷史

新低，且按季進一步收窄４個基點，收窄幅度略有增大。總結全年，商業銀行淨息差按年急跌

２２點子。（ｅｙ）

