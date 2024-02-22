【ＦＯＣＵＳ】是高歌猛進，還是大廈將傾？「ＡＩ第一股」英偉達（Ｎｖｉｄｉａ）周三

（２１日）收盤後揭盅最新業績，在「Ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ ｉｓ ｓａｖｅｄ」的背景聲中，

盤後股價大漲９％，推高其市值超越全球第１２大經濟體墨西哥。接下來懸念之一是，此被高盛

封神為「全球最重要」的股票，未來兩個交易日股價會否觸及期權交易員重倉押注的８００美元

；懸念之二是，執行長黃仁勳於下月１９日舉行的ＧＴＣ年會，會否發布Ｂ１００的壓軸新作。



＊上季營收２２１億美元創紀錄＊



去年上漲２３７％、開年至今再漲３６％、估值（ＰＥ）高踞 Ｍａｇｎｉｆｉｃｅｎｔ

７（七巨頭）之首－－英偉達股價何時散水，無疑是投資者最密切關注的「價值一百萬」的問題

。「Ｓｅｌｌ ｔｈｅ ｆａｃｔ」陰影之下，過去一周股價較歷史高位回吐近一成，但最新公

布的強勁業績和樂觀指引，都再次預示，升勢未到頂。

據英偉達公布，截至１月２８日的第四財季，營收錄創紀錄的２２１億美元，按年增

２６５％；受益毛利率按年升１５﹒８個百分點至７２﹒２％，淨利１２２﹒９億美元，按年飆

７７１％。整個２０２４財年計，營收增１２６％至６０９億美元，跑贏公司之前預測的近

５９０億美元。

靚麗業績可謂無懈可擊，英偉達並再接再厲預期，２０２５財年第一季營收將達２４０億美

元（上下浮動２％）。盡管英偉達每季只會展望未來一個季度，但分析師就預計，２０２５財年

營收將上望９２０億美元。



＊看漲期權押注周五見８００元＊



英偉達不負眾望，加上黃仁勳「ＡＩ將達引爆點」的宣告，盤後股價大漲９％，並帶動周四

亞洲股市，台股盤中刷新歷史新高，日股突破３９０００點刷新１９８９年紀錄高位。

值得留意的是，芝加哥期權交易所數據顯示，有大量將於本周五（２３日）到期的看漲期權

，押注英偉達股價將達８００美元，甚至１３００美元。目前，華爾街大行對該股目標價平均為

７５１美元，最高上看１２００美元。

人工智能熱潮未見盡頭，各國政府紛紛背書，更令商業競爭添軍備競賽之感。美國商務部長

雷蒙多最新稱，需要繼續投資於半導體製造業，以滿足ＡＩ需求；日本首相岸田文雄最新擬將對

半導體產業的財政支持提高至１０萬億日元（約６７０億美元），並於２０２７年實現２納米晶

片量產；中國國資委要求推動中央企業在ＡＩ領域實現更好發展、發揮更大作用。



＊勇迎競爭，下月或發布Ｂ１００＊



鑒於此，繼老牌Ｉｎｔｅｌ、ＡＭＤ斥資數十億美元研發直追，亞馬遜、谷歌躍躍欲試自家

造，最新加入戰團的是ＯｐｅｎＡＩ執行長奧特曼以及軟銀創始人孫正義，前者據報擬籌集５至

７萬億美元資金，未來數年內建造數十座晶片廠，後者則計劃募集１０００億美元啟動「

Ｉｚａｎａｇｉ」項目，與英偉達直接打對台。

不過，以上後來者欲跟英偉達一較高下實屬不易，即使ＡＭＤ去年推出的ＡＩ晶片

ＭＩ３００，電晶體數量、記憶體容量強勢碾壓英偉達的Ｈ１００，但預計２０２４年銷售額僅

３５億美元，相比英偉達ＡＩ晶片業務（資料中心）單季營收即高達１８４億美元，顯然難撼其

霸主地位。

更重要的是，英偉達將於３月１８日舉行一年一度的ＧＴＣ大會，預計屆時將揭曉加速運算

、生成式 ＡＩ和機器人技術的最新突破，包括源自全新Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ架構的ＧＰＵ

Ｂ１００，效能可達英偉達目前最先進的Ｈ２００的兩倍。

換言之，「ＡＩ第一股」的英偉達還將繼續乘風破浪。但要留意的是，若按其最新展望，下

一財季的營收增幅按季將由２２％放緩至不到９％，倘若未來數季業績驚艷持續褪色，記得儘早

跳船。

