《經濟通通訊社２２日專訊》內地最大飲品生產商娃哈哈創辦人宗慶后盛傳健康出現問題，

內媒《澎湃新聞》今日引述浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院宣傳部門報道指，宗慶后目前確實在

該院ＩＣＵ病房救治。該院宣傳部門相關負責人表示，今日下午剛與ＩＣＵ醫療團隊了解過情況

，目前宗慶后身體情況平穩。

７８歲的宗慶后據報春節前就因肺癌病重入住邵逸夫醫院，情況一直不太好。（ｓｌ）

