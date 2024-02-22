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AH股新聞

22/02/2024 17:25

《中國要聞》娃哈哈宗慶后浙江邵逸夫醫院ＩＣＵ留醫，情況平穩

　　《經濟通通訊社２２日專訊》內地最大飲品生產商娃哈哈創辦人宗慶后盛傳健康出現問題，
內媒《澎湃新聞》今日引述浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院宣傳部門報道指，宗慶后目前確實在
該院ＩＣＵ病房救治。該院宣傳部門相關負責人表示，今日下午剛與ＩＣＵ醫療團隊了解過情況
，目前宗慶后身體情況平穩。
　　７８歲的宗慶后據報春節前就因肺癌病重入住邵逸夫醫院，情況一直不太好。（ｓｌ）

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