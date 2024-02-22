《經濟通通訊社２２日專訊》內地最大飲品生產商娃哈哈創辦人宗慶后盛傳健康出現問題，
內媒《澎湃新聞》今日引述浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院宣傳部門報道指，宗慶后目前確實在
該院ＩＣＵ病房救治。該院宣傳部門相關負責人表示，今日下午剛與ＩＣＵ醫療團隊了解過情況
，目前宗慶后身體情況平穩。
７８歲的宗慶后據報春節前就因肺癌病重入住邵逸夫醫院，情況一直不太好。（ｓｌ）
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22/02/2024 17:25
《中國要聞》娃哈哈宗慶后浙江邵逸夫醫院ＩＣＵ留醫，情況平穩
《經濟通通訊社２２日專訊》內地最大飲品生產商娃哈哈創辦人宗慶后盛傳健康出現問題，
內媒《澎湃新聞》今日引述浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院宣傳部門報道指，宗慶后目前確實在
該院ＩＣＵ病房救治。該院宣傳部門相關負責人表示，今日下午剛與ＩＣＵ醫療團隊了解過情況
，目前宗慶后身體情況平穩。
７８歲的宗慶后據報春節前就因肺癌病重入住邵逸夫醫院，情況一直不太好。（ｓｌ）
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