《經濟通通訊社２２日專訊》華為今日下午舉行發布會，正式發布最新折疊手機

Ｐｏｃｋｅｔ ２。華為常務董事、終端ＢＧＣＥＯ、智能汽車解決方案ＢＵ董事長余承東引用

數據稱，華為折疊手機中國市場發貨量第一，市場份額為５１﹒２％，消費者滿意度第一。

據介紹，華為Ｐｏｃｋｅｔ ２重１９９克，厚度為７﹒３５毫米，屏幕尺寸達６﹒９４英

寸；支持超強靈犀通信技術，搭向日葵電磁場疊加技術，信號對比ｉＰｈｏｎｅ １５ Ｐｒｏ

Ｍａｘ大幅領先，在地下車庫看直播的流暢度提升６８％，進入地鐵刷視頻卡頓率降低６０％

。就算去到沒有信號的地方，Ｐｏｃｋｅｔ ２亦支持雙向北斗衛星消息，是業內首款支持衛星

通信的小折疊手機。

此外，華為Ｐｏｃｋｅｔ ２首次實現小折疊有線和無線雙超級快充，並首創超冷立體散熱

系統，時刻控溫。折疊位採用玄武水滴鉸鏈設計，使手機平整度提升６２％，甚至可與直板機媲

美。機身還採用了超強火箭鋼材質，強度提升２０％，抗跌能力提升１１２％，並支持２米

ＩＰＸ８級抗水。



＊首創全焦段ＸＭＡＧＥ四攝、ＡＩ雲增強拍攝＊



與此同時，華為Ｐｏｃｋｅｔ ２首創全焦段ＸＭＡＧＥ四攝，包括５０ＭＰ超感知主攝鏡

頭（ｆ╱１﹒６ 光圈，ＯＩＳ）、１２ＭＰ超廣角微距鏡頭（ｆ╱２﹒２光圈）、８ＭＰ直立

長焦鏡頭（３倍，ｆ╱２﹒４光圈，ＯＩＳ）以及超光譜鏡頭。Ｐｏｃｋｅｔ ２還支持業內首

創的ＡＩ雲增強拍攝，可以在拍集體大合照時，將每個人的面部信息都拍攝的非常清晰。

基於第二代超光譜攝像頭以及手機界首個超光譜ＡＩ融合感知算法，華為Ｐｏｃｋｅｔ ２

還支持紫外線強度檢測、防曬檢測、曬斑檢測，相關研究數據顯示，其防曬檢測準確率可達

９８﹒７％。（ｓｌ）

