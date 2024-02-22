《經濟通通訊社２２日專訊》吳清履新中國證監會主席後，即在春節假期後首兩個工作日召

開系列座談會，就加強資本市場監管、防範化解風險、推動資本市場高質量發展廣泛聽取各方面

意見建議。受邀專家之一東南大學教授華生今日在微博發布《龍年股市新期待》一文，介紹自己

參加中證監專家座談會時的情況，指吳清態度誠懇，沒有官腔官架，說話直爽，思路清晰，容易

溝通，開場白就拉家常式介紹上任當天早上８時被通知坐飛機到北京，下午３時談話，５時就上

任。華生又指，自己打趣吳清，「（中國）證監會主席是一個高危崗位，既是機遇更是挑戰」。

華生表示，證券市場是市場經濟最敏感的神經，反映經濟、社會乃至地緣政治種種因素的影

響，並不完全是中證監能夠掌控，但市場持續走得不好，各方面的怨氣就首先發到中證監身上。

前一段時間中證監採用行政辦法干預比較多，系統內上上下下都搞得很累，但效果並不理想。當

市場信心崩陷、引起連鎖反應的時候，當然要大力果斷救市，惟也要清楚救市只是特殊時期的特

殊手段，不能持續，就像人不能在ＩＣＵ久留一樣，以後還是宜主要採用符合規律的經濟手段，

建立證券市場自我康復和可持續發展的機制。



＊華生指欺詐上市罰款不夠重，應至少停業整頓甚至釘牌＊



華生提出四大項建議，其中之一是「要守住高門檻的註冊制大門」。他認為，對於涉嫌欺詐

上市或重大造假虛報業績等的證券公司和會計事務所等中介機構，「幾百萬上千萬罰款並不會觸

及靈魂，而需要採取吊銷證券許可資格或者至少停業整頓一、兩年的雷霆手段」；對於累犯的機

構和個人更要從嚴從重處罰。對推薦上市變臉多的中介機構也要停止相關業務長期再學習反省以

提高水平。

他並認為，「退市的力度肯定要加強」，即「主要推動自然死亡」，在鼓勵和支持優質企業

的收購兼併的同時，一定要壯士斷臂痛下決心堅定封死垃圾股的重組借殼。此外，他建議考慮

ＶＣ和ＰＥ股權投資公司滿足一定年限可以允許在上市首日即可出售，既可防止公司上市時價格

炒作過高套牢二級市場投資者，又可加快風險投資機構的資金回流，促進企業創業創新。

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