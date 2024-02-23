《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》中國證監會召開新聞發布會。中證監首席

檢查官、稽查局局長李明表示，當前資本市場新產品新技術加速演變升級，違法違規行為不斷花

樣翻新，調查手段、技術急需迭代更新，執法資源亦不足。此外，面對面取證的工作特點，也決

定了在執法實踐中各種軟硬對抗仍比較普遍，特別是在現有法律授權有限、手段不足的情況下，

甚至出現暴力抗法，比如近期中證監在某宗案件調查中，當事人不僅拒絕配合調查，還揮拳毆打

２名執法人員（其中１名為女幹部），分別導致執法人員頸部、面部受傷。李明強調，「這些都

是我們面臨的執法壓力」。



＊案件查辦將更加聚焦欺詐發行、財務造假等＊



面對上述情況，李明表示要持續提升執法能力。在線索發現方面，強化科技監管應用，提升

舉報獎勵金額，堅持露頭就打。在案件查辦方面，將更加聚焦欺詐發行、財務造假、違規佔用擔

保、違規減持、擅自改變募集資金用途等違法違規行為，密切盯防並嚴厲打擊操縱市場、內幕交

易等影響市場正常秩序的違法行為，為投資者入市提供良好的市場秩序，使投資者投資時有信心

、有恆心。

針對市場高度關注的案件，將主動通報工作進展與處罰結果，並及時發布類案情況、執法綜

述，提升執法透明度。還將充分利用公安、檢察駐會辦公、溝通便利的機制優勢，加強與相關部

委的協作配合，在信息通報、形勢分析、案件辦理等方面加強聯動，依靠各方面的共同努力把「

零容忍」執法毫不動搖、一以貫之的執行到位。

