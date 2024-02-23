《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》「中建系」公司拿地勢頭不減，已摘得北

京年內成交涉宅地塊的近四成。

２月２２日，北京出讓兩宗住宅地塊，共成交土地出讓金７７﹒６億元（人民幣．下同）。

兩宗地塊均是價格觸頂後搖號成交，溢價率均為１５％。其中，龍頭央企中國建築

（滬：６０１６６８）旗下子公司中建壹品投資發展有限公司以４８﹒７６億元競得位於北京海

淀區翠湖科技園的住宅地塊，地塊建築控制規模不大於１１﹒７６萬平方米，折合樓面價約

４﹒１５萬元╱平方米。

另一宗成交地塊位於北京大興區西紅門鎮，由中國旅遊集團旗下港中旅以２８﹒８７億元競

得，成交條件包括競報１萬平方米的現房銷售面積。



＊北京出讓八宗宅地，「中建系」超百億元奪三宗＊



截至目前，北京２０２４年內已出讓了八宗涉宅地塊，「中建系」旗下公司共摘得三宗，總

拿地金額超百億元。１月４日，北京２０２４年首場土拍共成交四宗地塊，其中，中建壹品以

２２﹒３億元競得位於豐台區羊坊村地塊，「中建系」旗下另一子公司中建信和地產有限公司以

３８﹒５３億元競得位於豐台區大瓦窯新村地塊。中建壹品和中建信和均為中國建築旗下工程局

的房地產開發品牌。中國建築亦是龍頭房企中國海外發展（００６８８）的控股股東。

近日北京市公布了２０２４年第一批擬供應商品住宅用地清單，共涉及２３宗地塊，土地面

積約為１４０公頃，預計建築規模達到２８５萬平方米，將於２月２１日至５月３１日供應。區

位分布上，本批次地塊有９宗位於中心城區，北京市東城區近年來鮮少有住宅用地公開出讓，時

隔多年後東城區終於「上新」，收獲了頗多關注。

