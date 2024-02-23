《經濟通通訊社２３日專訊》華潤醫藥（０３３２０）公布，附屬公司華潤雙鶴

（滬：６０００６２）向北京醫藥收購華潤紫竹１００％權益，總代價為３１﹒１５億元（人民

幣．下同）。

於本公告日期，華潤紫竹由北京醫藥全資擁有並作為集團的全資附屬公司入帳，而華潤雙鶴

為公司之非全資附屬公司，內部重組完成後，預期公司於華潤紫竹持有的權益將由１００％攤薄

至約６０﹒１９％。（ｈｐ）

