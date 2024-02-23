《經濟通通訊社２３日專訊》華潤醫藥（０３３２０）公布，附屬公司華潤雙鶴
（滬：６０００６２）向北京醫藥收購華潤紫竹１００％權益，總代價為３１﹒１５億元（人民
幣．下同）。
於本公告日期，華潤紫竹由北京醫藥全資擁有並作為集團的全資附屬公司入帳，而華潤雙鶴
為公司之非全資附屬公司，內部重組完成後，預期公司於華潤紫竹持有的權益將由１００％攤薄
至約６０﹒１９％。（ｈｐ）
全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解
23/02/2024 18:16
華潤醫藥附屬收購華潤紫竹１００％權益，涉資３１﹒１５億元人幣
《經濟通通訊社２３日專訊》華潤醫藥（０３３２０）公布，附屬公司華潤雙鶴
（滬：６０００６２）向北京醫藥收購華潤紫竹１００％權益，總代價為３１﹒１５億元（人民
幣．下同）。
於本公告日期，華潤紫竹由北京醫藥全資擁有並作為集團的全資附屬公司入帳，而華潤雙鶴
為公司之非全資附屬公司，內部重組完成後，預期公司於華潤紫竹持有的權益將由１００％攤薄
至約６０﹒１９％。（ｈｐ）
全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解
下一篇新聞︰23/02/2024 18:07 【內房困局】廣東１２城提出１６８個地產融資項目，涉１３１４億
23/02/2024 17:58 《神州民企》昊海生物科技（０６８２６）去年純利升１﹒３１倍
23/02/2024 17:52 《駐京專電》中證監：加大打擊上市公司欺詐發行、財務造假等行為
23/02/2024 17:48 《駐京專電》中證監：出現暴力抗法，調查手段技術急需迭代更新
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰